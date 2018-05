Maltempo | massima allerta nel Nuorese | 20 famiglie evacuate

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ilè una delle zone maggiormente colpite dal forteche sta interessando la Sardegna in questi ore. Molti i Comuni che hanno optato per una chiusura delle scuole in seguito all’rossa emessa dalla Protezione Civile. Nelin particolare sono al momento cinque i paesi che chiuderanno le scuole: si tratta di Macomer, Siniscola, Orotelli, Torpè e Posada. I rispettivi sindaci hanno infatti firmato e diffuso le ordinanze di chiusura in via precauzionale. A Torpè, sempre a scopo precauzionale, sono statele abitazioni di 20che vivono nella parte bassa del paese per i livelli di guardia raggiunti dalla diga Maccheronis sul rio Posada. La stessa diga che durante l’alluvione del 2013 aveva tracimato provocando la morte di un’anziana rimasta intrappola nella sua abitazione. L'articolonel: 20 ...