Maltempo | Anas | cinque statali chiuse

Maltempo - Anas : chiusa la ss36 in provincia di Sondrio : Sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, a causa delle avverse condizioni meteo, in provincia di Sondrio è chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il km 140,700 (località Teggiate) e il km 147,000, nel territorio comunale di Madesimo. Lo rende noto Anas, precisando che restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e il centro abitato di Madesimo. Sul posto è presente il personale di ...

Maltempo - il sindaco di Abetone : accordo con l’Anas sulla Ss12 : “Siamo riusciti a trovare un accordo importante con Anas che garantisca la riapertura pur parziale della Ss 12 e al contempo la massima sicurezza per gli utenti”. Lo affermano in una nota il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia), Diego Petrucci, e il vicesindaco, Alessandro Barachini che ha seguito in prima persona tutta la vicenda. “La strada statale – proseguono – sarà riaperta da domani mattina nelle seguenti ...

Maltempo - Anas : chiuso da stasera il Tunnel di Tenda : A causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle ore 21.00 di oggi mercoledì 28 febbraio e fino alla ore 6.00 di domani 1 marzo 2018, sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 ”del Colle di Tenda e di Valle Roja”, dal km 108,700 al km 111,900, in provincia di Cuneo. Lo comunica l’Anas. I percorsi alternativi consigliati sono ...

Maltempo Lecco - Anas : “Sospesa la chiusura della corsia sud della statale 36 Racc” : Anas informa che, in considerazione delle condizione meteo previste per le prossime ore, con precipitazioni nevose in intensificazione nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, i lavori attualmente in corso lungo la corsia sud in corrispondenza del km 4,200, lungo la strada statale 36 Racc ‘Raccordo Lecco-Valsassina’, tra i comuni di Lecco e Ballabio, saranno sospesi dalle ore 18 di oggi, 28 febbraio, fino alle ore 9 di lunedì 5 ...

Maltempo - Anas : emergenza neve su gran parte della Penisola : Proseguono le operazioni per fronteggiare l’emergenza neve su gran parte della Penisola con l’azione dei mezzi e degli operatori Anas per garantire la transitabilità sulle strade e autostrade. Mezzi sgombraneve e spandisale sono ancora in azione soprattutto in Campania, Basilicata e Molise, dove le nevicate si sono spostate e intensificate dalla notte scorsa, nonché sulle aree interne o montane in Emilia Romagna e sulla parte ...

Maltempo e neve - Anas : uomini e messi al lavoro dalla notte scorsa - la situazione sulle strade : lavoro senza sosta per uomini e mezzi Anas, impegnati dalla notte scorsa per fronteggiare l’ondata di gelo e neve, e per garantire la transitabilità in piena sicurezza, con mezzi spargisale e spazzaneve, su tutta la rete stradale e autostradale di competenza con un monitoraggio costante della viabilità dalla Sala situazioni di Roma e dalle sale operative dislocate sull’intero territorio nazionale. Nel Lazio nelle prossime ore i mezzi ...

Maltempo - Anas : disagi alla circolazione in Piemonte e Lazio : Anas al lavoro per garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza, durante la prevista ondata di freddo e Maltempo. Mezzi spargisale e sgombraneve sono già in azione, soprattutto in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta. La circoLazione è al momento generalmente regolare sulle strade statali e sulle autostrade in gestione Anas. Sono possibili rallentamenti per mezzi operativi in ...

Maltempo - allerta Anas : da domenica neve fino in autostrada [DETTAGLI] : Dalle prime ore di domenica 25 febbraio l’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana, associata a perturbazioni estese e persistenti sulla nostra penisola, causerà nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese. Lo comunica Anas in una nota. In particolare, domenica mattina sono attese precipitazioni nevose sull‘A1 tra Parma e Firenze e ...