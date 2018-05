Maltempo | allerta a Oristano | attivato il coordinamento soccorsi

Maltempo - massima allerta nel Nuorese : 20 famiglie evacuate : Il Nuorese è una delle zone maggiormente colpite dal forte Maltempo che sta interessando la Sardegna in questi ore. Molti i Comuni che hanno optato per una chiusura delle scuole in seguito all’allerta rossa emessa dalla Protezione Civile. Nel Nuorese in particolare sono al momento cinque i paesi che chiuderanno le scuole: si tratta di Macomer, Siniscola, Orotelli, Torpè e Posada. I rispettivi sindaci hanno infatti firmato e diffuso le ...

Maltempo - allerta gialla : rischio nubifragi in Sardegna/ Previsioni meteo : venti di burrasca e temporali : Maltempo, allerta giallo: rischio nubifragi in Sardegna. Previsioni meteo: venti di burrasca e temporali anche in Emilia Romagna e Campania. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:23:00 GMT)

Maltempo : allerta gialla sulla Sicilia fino a domani : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia valido fino alle 24 di domani, giovedì 3 maggio. Il Maltempo dovrebbe abbattersi sull'isola da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36ore. In particolare sono

Torna il Maltempo in Campania : allerta pioggia dalle 6 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero ...

Maltempo Sardegna - prorogata l’allerta meteo : criticità su torrenti e fiumi - numerosi disagi : La Sardegna è stata investita da una violenta perturbazione, che ha generato criticità su torrenti e fiumi, reso le strade impercorribili e creato numerosi disagi in tutta l’Isola. Le avverse condizioni meteo stanno colpendo la regione ininterrottamente da oltre 24 ore con numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo di criticità Arancione, fino alle 23:59 di oggi: si ...

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo avanza verso il mar Tirreno : inizia così un Maggio di forte Maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – E’ iniziato nel giorno della Festa del Lavoro un mese di Maggio che sicuramente sarà caratterizzato dal forte maltempo almeno nella prima decade del mese. Forti piogge stanno colpendo tutta la Sardegna dove nelle ultime ore sono caduti ben 74mm di pioggia a Pedra Bianca, 71mm a Fonni e Punta Modighina, 67mm a Orosei e Ovodda e Sanluri, 64mm ad Arborea e Fenosu, 63mm a Dorgali e Meana Sardo, 62mm a Bultei, 61mm a ...

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e Maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Inizio maggio funestato dal Maltempo : allerta meteo per forti piogge : Per le giornate del 1° e 2 maggio sono previste precipitazioni diffuse che interesseranno l'intera Sardegna. Nella mattina del primo maggio i fenomeni saranno inizialmente deboli; a partire dall'...

Allerta Maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : rovesci e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, valido fino alle 24 di domani, venerdì 20 aprile.