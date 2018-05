Malagò | «Preoccupato per i diritti tv Seconde squadre? Ci siamo»

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Malagò : 'Scudetto al Napoli - sono preoccupato per Roma-Liverpool' : Nello sport succede che ci sono giocatori magari meno forti, ma che riescono ad adattarsi al tipo di gioco dell'altra squadra. Sicuramente, almeno questo si è visto nella partita d'andata, quel tipo ...

Malagò : “Sky-Mediapro? Non preoccupato e spero non sia guerra” : “Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra”. Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai diritti tv al termine dell’assemblea odierna ...

Malagò : “Sky-Mediapro? Non preoccupato e spero non sia guerra” : “Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra”. Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai diritti tv al termine dell’assemblea odierna ...