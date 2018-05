Mafia : condanne al clan di Corleone - quindici anni a Rosario Lo Bue : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – Pene pesanti in appello per il clan mafioso di Corleone. La Corte d’appello di Palermo, ha confermato quasi per intero le condanne inflitte in primo grado e sei presunti boss Corleonesi. Arriva solo un leggero sconto di pena per uno dei sei imputati. L’elenco delle condanne si apre con quindici anni per Rosario Lo Bue, indicato come il nuovo capoMafia di Corleone, e prosegue con Pietro Pollichino ...

Trattativa - Fiandaca : “Le condanne per il patto Stato Mafia? Questioni giuridiche troppo sottili per i giudici popolari” : Un suo saggio, pubblicato dal Foglio con un titolo non proprio sobrissimo, aveva scatenato le critiche sulla procura di Palermo. “La Trattativa è una boiata pazzesca“, campeggiava sulle sette pagine di inserto allegate al quotidiano allora diretto da Giuliano Ferrara. Erano i mesi in Giorgio Napolitano aveva trascinato davanti alla Consulta i pm siciliani e il giurista Giovanni Fiandaca – il padre del diritto penale antimafia ...

Stato-Mafia - condanne eccellenti e polemiche. Ora si aspettano le motivazioni : La sentenza chiama in causa Berlusconi attraverso un suo fedelissimo come Marcello Dell'Utri. Si attende di poter entrare nel dettaglio del giudizio della corte di assise di Palermo -

Trattativa Stato-Mafia : condanne da 8 a 28 anni per gli imputati : È arrivata oggi, dopo cinque anni e sei mesi di processo, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla presunta Trattativa tra i vertici dello Stato Italiano e Cosa Nostra dopo le stragi del 1992 e 1993 al fine di raggiungere un accordo e mettere così fine a quell'era del terrore.La Corte ha deciso di infliggere pene che vanno dagli 8 ai 28 anni di carcere per i soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella Trattativa. Tra questi ci ...

'Colpevoli' - le condanne per la trattativa Stato-Mafia - : Palermo, 20 apr. , askanews, Colpevoli. A conclusione di un processo durato 5 anni, la Corte d'Assise di Palermo, chiamata a decidere sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, ha condannato a pene ...

Stato-Mafia - Di Maio : “Con le condanne di oggi muore definitivamente la seconda Repubblica” : Le condanne sancite dai giudici di Palermo nel processo per la trattativa Stato-Mafia ha scatenato i commenti degli esponenti del M5s. Il capo politico Luigi Di Maio scrive: "La trattativa Stato-Mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la seconda Repubblica".Continua a leggere

Le condanne per la “trattativa” stato-Mafia : Politici e alti funzionari dello Stato accusati di avere trattato con la mafia, fra cui Marcello dell'Utri e Mario Mori, sono stati condannati a diversi anni di carcere The post Le condanne per la “trattativa” stato-mafia appeared first on Il Post.

Mafia : processo Apocalisse - a Palermo in appello condanne per cinque secoli di carcere : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Pioggia di condanne al processo d'appello 'Apocalisse' di Palermo, dove la Corte d'appello ha inflitto pene per oltre cinque secoli di carcere a una sessantina di imputati, accusati a vario titolo, di Mafia ed estorsione. Altri 27 imputati sono stati assolti dalle accu