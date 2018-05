Mafia | 40 anni dalla morte di Peppino Impastato Le iniziative

Mafia : Camusso a Cinisi per i 40 anni del delitto Impastato : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il segretario nazionale della Cgil Susanna Camusso sarà a Cinisi (Palermo) martedì 8 maggio per ricordare i 40 anni dall'omicidio di Peppino Impastato. La leader del sindacato parteciperà al dibattito '“I diritti negati: il lavoro che non c'è dopo il Jobs Act' organizza

Mafia : condanne al clan di Corleone - quindici anni a Rosario Lo Bue : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – Pene pesanti in appello per il clan mafioso di Corleone. La Corte d’appello di Palermo, ha confermato quasi per intero le condanne inflitte in primo grado e sei presunti boss Corleonesi. Arriva solo un leggero sconto di pena per uno dei sei imputati. L’elenco delle condanne si apre con quindici anni per Rosario Lo Bue, indicato come il nuovo capoMafia di Corleone, e prosegue con Pietro Pollichino ...

Ricordo di Pio La Torre ucciso dalla Mafia 36 anni fa : L’esponente comunista, primo politico a proporre il reato di “associazione mafiosa” venne assassinato insieme a Rosario Di Salvo, polemiche per l’assenza alla cerimonia del presidente della Regione

Mafia : questore Palermo - siamo stati in trincea per anni : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "In questa casa siamo stati fratelli, soprattutto figli dello Stato, in una terra meravigliosa, trasformata dalla Mafia in un inferno ma abbiamo deciso di non fermarci, di non piegarci alla logica di questi terroristi, siamo stati in trincea per anni. Ciascuno di noi h

Guerra di Mafia a Vieste - un giovane di 25 anni massacrato sotto casa : Paura a Vieste, sul Gargano, dove la Guerra di mafia che impazza da oltre tre anni sembra non avere fine. Un ragazzo di appena 25 anni del posto, Antonio Fabbiano , è stato ucciso ieri sera con alcuni ...

Mafia - stangata a cosca del Palermitano : 260 anni di carcere : Ventinove condanne e sette assoluzioni, per complessivi 261 anni di carcere: questo l'esito della sentenza del processo "Montereale-4.0" contro la Mafia della provincia di Palermo, in particolare nei ...

Trattativa Stato-Mafia : condanne da 8 a 28 anni per gli imputati : È arrivata oggi, dopo cinque anni e sei mesi di processo, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla presunta Trattativa tra i vertici dello Stato Italiano e Cosa Nostra dopo le stragi del 1992 e 1993 al fine di raggiungere un accordo e mettere così fine a quell'era del terrore.La Corte ha deciso di infliggere pene che vanno dagli 8 ai 28 anni di carcere per i soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella Trattativa. Tra questi ci ...

Trattativa Stato-Mafia - ora verità sulla morte dei nostri figli dopo 25 anni di scuse : “[…] ai vertici di Cosa nostra era arrivata come una Trattativa avviata ed arenata. Questo – non solamente questo, certo, ma anche questo – ha comportato una decisione i cui risultati sono negli atti di questo processo”. Così disse nel 1998 il pm Gabriele Chelazzi durante la requisitoria per le stragi del 1993, primo dibattimento. Non aveva ancora in mano sentenze passate in giudicato né c’era ancora stata la tanto ...

Trattativa Stato-Mafia - condannati Bagarella - dell’Utri - Mori - Cinà e Subranni. Assolto Mancino : La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni di carcere per al cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros Mori, Subranni e De Donno, l’ex senatore dell’Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Le condanne decise dal collegio presieduto da Alfredo Montalto sono dunque più pesanti per alcuni del...

