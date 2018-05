Macerata | scosse nella notte

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.3 a Monte Cavallo (oggi 24 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI , 24 aprile 2018: a Macerata si è verificato un sisma di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo . Scossa M 2.0 anche in provincia dell'Aquila. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:03:00 GMT)

Marche senza pace : decine di scosse nella notte - terremoto di magnitudo 3.4 a Macerata : Ancora una notte di paura in Centro Italia. decine di scosse sono state segnalate tra Muccia e Pieve Torina, dopo il terremoto di ieri mattina che ha lesionato la Chiesa del '600 Santa Maria di Varano. Vertice con il Capo della Protezione civile per valutare l'impatto della interminabile sequenza.Continua a leggere

MARCHE - TERREMOTO OGGI Macerata : MAGNITUDO 4.6/ Pieve Torina - Muccia : "è uno stillicidio di scosse" : TERREMOTO OGGI a MACERATA , MAGNITUDO 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia . Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Nella zona di Macerata ci sono anche 140 scosse di terremoto al giorno : Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 (inizialmente era stata stimata a 4,7) ha colpito all'alba del 10 aprile Muccia, nel Maceratese, a poca distanza da Camerino, è iniziato con un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi che ha molto spaventato gli abitanti del comune e di tutto il comprensorio montano locale. Tanto che molti di loro hanno deciso di uscire in strada. L'Amministrazione ...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2 - 6 a Muccia - ore 16 : 10 - 7 aprile 2018 - : TERREMOTO OGGI , 7 aprile 2018 : una scossa di magnitudo 2.6 sulla scala Richter si è verificata a Muccia , in provincia di Macerata . sisma anche in prov

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2 - 6 a Muccia (ore 16 : 10 - 7 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 7 aprile 2018: una scossa di magnitudo 2.6 sulla scala Richter si è verificata a Muccia, in provincia di Macerata. sisma anche in provincia di Enna, in Sicilia. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:11:00 GMT)