Macerata | scossa sismica di magnitudo 2 9 | nessun danno

Macerata - scossa magnitudo 2.9 : 4.51 Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 2,46 con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata . Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)