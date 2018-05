Ma come ti vesti?! 12 | diretta prima puntata | Carla ed Enzo sono tornati

Ma come ti vesti!? - nuova stagione - Le anticipazioni di Enzo e Carla (video) : Ma come ti vesti!?, edizione numero dodici. Lo storico programma di Real Time tornerà sul canale 31 del digitale terrestre a partire da martedì 2 maggio e i due protagonisti indiscussi del format, Enzo Miccio e Carla Gozzi, non hanno affatto perso l'entusiasmo degli inizi. Quest'anno il format, prodotto dalla società Nopanic, si presenterà agli occhi del pubblico in una maniera rinnovata, pur mantenendo i suoi punti focali.Anzitutto, Ma come ...