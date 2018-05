M5s | la battaglia per i fondi europei della nuova lega sud

ilsole24ore

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Dal punto di vista elettorale, tanto più dopo la sconfitta in Friuli Venezia Giulia, il Meridione è sempre più strategico per il movimento di Di Maio. Che oggi è sul piede di guerra per il pericolo che l’Italia veda sfuggire 6 miliardi, di cui circa 4 proprio al Sud: la Commissione europea presenta ai governi la sua proposta sul nuovo quadro finanziario dell’Unione, che dovrebbe ripartire un budget di 1.020 miliardi nei sette anni dal 2021 al 2027...