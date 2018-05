M5s | Bonafede | “Regola dei due mandati? Vale ancora | ma va fatta una riflessione se

Governo - Bonafede (M5s) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Continuiamo a proporre contratto con i temi a Lega e Pd” : In un parlamento assolato e semi deserto, mentre Luigi Di Maio lascia il suo ufficio a Montecitorio a bordo della sua auto, è Alfonso Bonafede a rispondere ad alcune domande sulle evidenti divisioni che si stanno consumando in queste ore nel centrodestra tra il leader della coalizione Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che apre al Pd. “E’ l’occasione da voi sempre auspicata affinché ora Salvini strappi con Berlusconi? Dovete ...

Casellati - le reazioni dei partiti. Bonafede (M5s) : “Veto a Forza Italia resta”. E i forzisti : “La Presidente tenti anche col Pd” : “Il nostro veto a Forza Italia resta”. Questo il primo commento del M5s, nelle parole di Alfonso Bonafede, all’incarico esplorativo alla Presidente del Senato Casellati per la formazione del governo. “La nostra posizione non cambia”, commenta Matteo Richetti del Pd, che dunque resterebbe ‘all’opposizione’ almeno per quanto riguarda il tentativo affidato alla Casellati. Più maliziosa la posizione di ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

M5s - Gomez e la risposta “democristiana” di Bonafede : “Contratto alla tedesca? Pronti a concedere ministeri come la Merkel?” : Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez fa una domanda diretta ad Alfonso Bonafede del M5s: “Parlando di contratto alla tedesca, anche la Merkel a un certo punto ha dovuto dare all’SPD dei ministeri. Dire ‘di ministeri parleremo con Mattarella’ è una risposta democristiana, poteva dirlo Aldo Moro” L'articolo M5s, Gomez e la risposta “democristiana” di ...

M5s - Bonafede : 'Tweet della Lega è fake news - io non parlavo di reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...

Reddito di cittadinanza - Lega ritwitta Pd : “M5s senza vergogna”. Bonafede : “Notizia errata” : Il profilo Lega-Salvini Premier ha ritwittato un'intervista dell'esponente Pd Michele Anzaldi, condividendone le dichiarazioni. Ma il M5S, attraverso il deputato Alfonso Bonafede, spiega che l'accusa lanciata dal dem si basa su un equivoco: "Non è equivocabile che il Reddito di cittadinanza era ed è una priorità. Il Reddito universale è un'altra cosa".Continua a leggere

M5s Bonafede : “DI MAIO PREMIER O NESSUN GOVERNO”/ "Non parliamo con Berlusconi" : Toti - "approccio draconiano" : Governo M5s: BONAFEDE, "Di MAIO PREMIER o NESSUN esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:57:00 GMT)

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

M5s - Bonafede : «Di Maio premier o nessun esecutivo» : «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». A dirlo a 24Mattino, sulle frequenze di...

M5s - Bonafede : 'Di Maio premier o nessun esecutivo' : 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. A dirlo a 24Mattino, sulle frequenze di Radio 24, è Alfonso Bonafede, indicato al ministero della Giustizia nel governo M5S definito e presentato all'opinione pubblica prima delle elezioni. ...

Bonafede - M5s - : 'Di Maio premier o nessun governo' - : Il deputato pentastellato rilancia la candidatura del leader politico del Movimento. Chiusura verso Berlusconi: "Non faremo mai il Nazareno", dice alludendo a un accordo con FI. Linea confermata da ...

Bonafede - M5s - : Di Maio premier o non ci sarà nessun governo : Roma, 27 mar. , askanews, 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. A dirlo a Radio 24 in 24Mattino è Alfonso Bonafede , M5s, , intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. 'A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data &...

M5s - Bonafede 'Di Maio premier o nessun esecutivo' : ... 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. Bonafede, indicato al ministero della Giustizia nel ...