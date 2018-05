Lotta greco-romana | Europei 2018 | Jacopo Sandron | BRONZO STRATOSFERICO! A 20 anni è nata

oasport

(Di mercoledì 2 maggio 2018) C’è una nuova stella nel firmamento dello sport italiano.ha conquistato ilnella categoria -60 kg dellaaglidi Kaspiisk (Russia), regalando all’Italia la prima medaglia nel corso della competizione continentale.ha dominato la finale per il terzo posto contro il bielorusso Kazharski, sconfitto con un perentorio 8-1, testimonianza evidente di una maturità agonistica inusuale per un 20enne, che consacra il giovane talento azzurro tra le punte di diamante della disciplina nel Bel Paese.aveva festeggiato proprio ieri il suo compleanno, regalandosi la chance dire per una medaglia e suggellando oggi il percorso strepitoso effettuato nelle eliminatorie con una vittoria di straordinario prestigio. L’azzurro si era reso autore al mattino di due prestazioni sublimi contro il bulgaro Spasov, sconfitto ...