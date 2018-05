Lotta | Europei 2018 | Dalma Caneva sconfitta ai quarti della -68 kg | stasera Jacopo

Lotta - Europei 2018 : Dalma Caneva sconfitta ai quarti della categoria -68 kg - stasera Jacopo Sandron si gioca il bronzo : Inizia con un passo falso l’avventura dell’Italia nella Lotta femminile, che ha preso il via oggi agli Europei 2018, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Dalma Caneva è stata sconfitta ai quarti di finale dalla turca Tosun, che ha prevalso 7-4 al termine di un match nel corso del quale è sempre stata costretta ad inseguire. L’azzurra, però, confida ancora di dar seguito alla sua esperienza agli Europei 2018, dato che la ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 2 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Non è prevista la copertura televisiva delle gare, ma sarà possibile guardare gli Europei 2018 in diretta streaming sulla tv di Olympic Channel . programma E orariO mercoledì 2 maggio 9.30-12.30: ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 2 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Occhi puntati su Jacopo Sandron nel giorno in cui cala il sipario sulla Lotta greco-romana e inizia l’avventura delle donne nella terza giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). Oggi, mercoledì 2 maggio, si incrociano i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie della Lotta femminile. Un passaggio di consegne che regalerà ...

Lotta - Europei 2018 : Vlasov oro nei -77 kg - Russia in testa al medagliere. Un oro e due bronzi per la Georgia : Russia in testa al medagliere, ma ben cinque Nazioni diverse hanno conquistato l’oro nelle prime categorie di peso della Lotta greco-romana che hanno assegnato le medaglie agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I russi hanno piazzato un atleta a podio in quattro delle cinque categorie giunte alle finali, portando a casa un oro, due argenti e un bronzo. A trionfare è stato Roman Valsov, che ha prevalso nella finale della categoria ...

Lotta - Europei 2018 : Jacopo Sandron si arrende in semifinale contro l’azero Mammadov - si giocherà domani il bronzo dei -60 kg contro il bielorusso Kazharski : Sfuma il sogno di Jacopo Sandron di conquistare la medaglia d’oro nella categoria -60 kg della Lotta greco-romana agli Europei 2018 di Kaspiisk (Russia). L’azzurro è stato sconfitto in semifinale dall’azero Murad Mammadov, che ha fatto la differenza nella seconda parte del match, prevalendo 4-0 dopo un avvio equilibrato e guadagnandosi l’accesso alla finale, dove incontrerà il russo Emelin, che ha superato con un ...

Lotta - Europei 2018 : Jacopo Sandron da urlo! L’azzurro è in semifinale nei -60 kg - sfiderà l’azero Mammadov : Impresa clamorosa per Jacopo Sandron agli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). L’azzurro si è qualificato per le semifinali della categoria -60 kg di Lotta greco-romana e nel pomeriggio si giocherà l’accesso alla finale per l’oro, che avrà luogo domani, mercoledì 2 maggio, sul tatami russo. Sandron ha sconfitto al primo turno il bulgaro Spasov, guadagnandosi l’accesso ai quarti, dove ad ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 1° maggio. Tutti gli azzurri in gara : Non è prevista la copertura televisiva delle gare, ma sarà possibile guardare gli Europei 2018 in diretta streaming sulla tv di Olympic Channel . programma E orariO martedì 1 maggio 9.30-14.00: ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 1° maggio. Tutti gli azzurri in gara : La Lotta greco-romana sarà grande protagonista della seconda giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). Oggi, martedì 1 maggio, andranno in scena tutte le categorie di peso della specialità che caratterizza le battute iniziali di una competizione che ha già offerto diversi spunti di interesse nel corso della prima giornata con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie. Si parte al mattino con le eliminatorie ...

Lotta - Europei 2018 : Riccardo Vito Abbrescia e Fabio Parisi sconfitti al primo turno a Kaspiisk : Iniziano col piede sbagliato per l’Italia gli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia), in programma tra lunedì 30 aprile e domenica 6 maggio. Nella mattinata dedicata alle eliminatorie di cinque categorie di peso della Lotta greco-romana, i primi due azzurri in gara sono stati sconfitti al primo incontro, lasciando anzitempo la competizione, al netto di possibili ripescaggi. Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria -77 kg, si ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 30 aprile : L’attesa è finita ed ora è il momento di lasciare spazio alle gare. La prima giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia) si appresta a regalare già grandi emozioni con le eliminatorie e le semifinali della Lotta greco-romana. Oggi, lunedì 30 aprile, vanno in scena al mattino le eliminatorie delle categorie -55 kg, -63 kg, -77 kg, -87 kg, -130 kg, a cui faranno seguito nel pomeriggio le semifinali, preludio ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo per continuare a dominare anche nella nuova categoria di peso : Tre ori consecutivi in tre diverse categorie di peso. Frank Chamizo è a caccia di un record storico per la Lotta libera, ma l’obiettivo, per quanto ambizioso, è decisamente alla portata dell’italo-cubano, ormai un punto di riferimento mondiale della disciplina. Chamizo ha trionfato a Riga nel 2016 nella categoria -65 kg, quella che gli ha consentito di portare a casa un oro iridato a Las Vegas 2015 e un bronzo alle Olimpiadi di Rio ...

Lotta - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Una settimana di gare per andare a caccia delle medaglie e sancire la propria supremazia nel Vecchio Continente. Gli Europei 2018 di Lotta andranno in scena a Kaspiisk, in Russia, tra lunedì 30 aprile e domenica 6 maggio e saranno contraddistinti dalla presenza di gran parte dei migliori interpreti internazionali della disciplina, a caccia dell’oro per accrescere il proprio palmarès e per testare il livello di competitività della ...

Volley : Europei Under 17 - l' Italia Lotta ma sul tetto d'Europa c'è la Russia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia lascia il campionato Europeo Under 17 con una medaglia d'argento al collo e tanti rimpianti per l'andamento di una finale che ha visto le azzurre di Mencarelli giocare ...

Boxe - Europei U22 2018 : Aziz Mouhiidine in finale - Italia con quattro pugili in Lotta per l’oro! Iozia e Arecchia di bronzo : Penultima giornata di gare a Targu Jiu (Romania) dove si stanno disputando gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre azzurri nelle semifinali. Vittoria di Aziz Abbes Mouhiidine che ha inflitto un pesante 4-1 all’azero Abdullayev tra i +91kg e si è così guadagnato la finale contro il croato Milun. Francesco Iozia, invece, ha perso 5-0 contro il quotato turco Erdemir e si deve accontentare della medaglia di bronzo tra i 64kg proprio ...