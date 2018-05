' Loro 2' | Sorrentino | ' Il film non e' schierato'

Loro e Paolo Sorrentino : "Sarebbe stato presuntuoso voler puntare il dito contro qualcuno. Penso che un film debba essere un luogo di comprensione, che indaghi la realtà. Il rischio è di arrivare a giudizi affrettati. Il mio ...

«Loro 2» : cosa aspettarsi dal secondo film di Sorrentino su Silvio Berlusconi : Una prima parte folle, caotica, eccentrica e quasi «delirante» cede il passo a una narrazione (molto) più intima e tipicamente «sorrentiniana». È il Silvio Berlusconi che più ti aspetti – o, almeno, che più ti saresti aspettato dal regista Paolo Sorrentino – quello protagonista del secondo capitolo di Loro. Che uscirà nelle sale il 10 maggio – quindici giorni dopo Loro 1 – e che abbiamo visto in anteprima. LEGGI ...

Sorrentino - Loro è un film di sentimenti : Berlusconi è invece un Divo estroverso che si pone al centro della scena politica, che si fa personaggio da cinema".

Loro 2 - iI vecchio - patetico e triste Silvio Berlusconi secondo Paolo Sorrentino. E si ride meno che in Loro 1 : Un uomo triste, solitario e contrito al comando: Silvio Berlusconi. Paolo Sorrentino non cambia rotta. Loro 2 è l’ampliamento/allungamento di ciò che in Loro 1 una decina di giorni fa si era appena accennato. Nella seconda parte (al cinema dal 10 maggio 2018) niente più farsa, niente più spiritosaggini e divertite sorprese ideate dal protagonista Berlusconi, simpatico smargiasso alla riconquista della moglie annoiata. Stavolta Sorrentino fa sul ...

Loro 2 - Paolo Sorrentino : “Non è un film schierato e ideologico. Siamo partiti da una storia d’amore - quella tra Silvio e Veronica” : Sentimenti, dimensione privata, persino tenerezza. Paolo Sorrentino insiste su queste parole per descrivere il suo “Loro”, di cui oggi – a seguito della visione per la stampa del secondo capitolo, Loro 2 – finalmente offre commenti e possibili “letture”. E a tal proposito sgombra subito il campo da equivoci: “il gioco del ‘chi è chi’ è legittimo ma appartiene al rotocalco, non ha molto senso per questo film. Ad esempio il personaggio ...

Loro - il massacro di Berlusconi? No - Sorrentino lo tratta quasi con indulgenza : “Un’ aggressione politica nei miei confronti. Spero che siano voci non fondate sulla mia realtà”, così ha esclamato Berlusconi quando ha saputo di Loro, ultimo e notevole film di Paolo Sorrentino. Eppure l’ex premier inspira simpatia anche ai non berlusconiani di fede e di giuramento. Sorrentino è stato, quasi, indulgente con Lui (proprio con L maiuscola, come lo chiamano nel film). E, diciamocelo pure, B. è uno che continua a vincere, ...

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

Loro 2 - ecco il trailer della seconda parte del film di Paolo Sorrentino : A due giorni dell’uscita in sala di Loro 1, la prima parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, la Universal ha rilasciato il trailer ufficiale del secondo capitolo. Che potrebbe anche essere presentato a Cannes l’8 maggio prima della uscita in sala il 10. I protagonisti delle immagini sono l’ex premier (interpretato da Toni Servillo) e Veronica Lario (Elena Sofia Ricci) L'articolo Loro 2, ecco ...