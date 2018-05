Loro 2 | la verità che neanche Sorrentino vorrà mai confessare | perché al regista piace

“La verità su Corona e Silvia Provvedi”. Gossip bomba. La notizia della Loro rottura (causa Belen) aveva fatto subito il giro del web. Ma con questi tre nomi in ballo non poteva finire semplicemente così. L’ultimo incredibile sviluppo dell’intrigo amoroso : Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del Gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è ...

“Vi denuncio!”. Andrea Damante - una furia sul web. Le parole durissime dell’ex tronista arrivano a pochi giorni dalla rottura con la fidanzata Giulia De Lellis. Una storia la Loro che aveva appassionato e diviso. Ora sono in tanti a chiedere la verità : Nuovo capitolo della storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo l’annuncio della rottura, le parole di Giulia ed i presunti tradimenti dell’ex tronista che sarebbero alla base dell’addio, sulla scena irrompe il diretto interessato. Lo fa con un lungo post che sa di sfogo e di verità non dette ma solo accennate. Qualcosa di difficile da digerire che Damante si tiene dentro. Poi inizia:“Non cadrò nel tranello mediatico raccontando ...

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero : la verità sulla fine della Loro storia : Pierpaolo Pretelli dopo la fine della storia con Ariadna Romero: la verità a Pomeriggio Cinque Pierpaolo Pretelli, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato oggi la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. I due, genitori da poco più di dieci mesi, starebbero attraversando un momento di crisi da diverso tempo e l’ex […] L'articolo Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: la verità sulla fine della loro storia ...

Vaticano - Papa Francesco e la verità sui soldi : qual è lo stipendio di preti e cardinali - chi paga la Loro pensione : Comunque le chance non sono poi molte, visto che i vescovi, nel mondo, superano la cifra di cinquemila, e i cardinali sono 214. A tutti provvede lo Stato Vaticano. Il contributo dell' 8 per mille, di ...

'Se trattiamo con Loro...'. La frase rubata a Renzi : tutta la verità sull'inciucio : Girano varie ipotesi su ciò che Matteo Renzi vuole fare con il Movimento 5 stelle. Addirittura c'è chi dice che vorrebbe che Silvio Berlusconi dia mandato a Forza Italia di astenersi di fronte a un ...

La verità sulla morte di Denis Bergamini : stordito con cLoroformio e soffocato con un sacchetto : La verità sulla morte di Denis Bergamini: stordito con cloroformio e soffocato con un sacchetto La Gazzetta dello Sport ha svelato le 84 pagine della trascrizione dell’incidente probatorio del 29 novembre 2017 con i periti che hanno esaminato la salma riesumata del calciatore del Cosenza Continua a leggere

La verità sulla morte di Denis Bergamini : stordito con cLoroformio e soffocato con un sacchetto : A quasi cinque mesi da quell'incidente probatorio a porte chiuse , era il 29 novembre 2017 , che ha rivelato come morì il calciatore del Cosenza Denis Bergamini quel 18 novembre 1989, La Gazzetta ...

Maria De Filippi e Milly Carlucci - la verità di Simona Ventura : cosa c'è davvero tra di Loro : Alla conferenza stampa di Amici , che quest'anno vede in scena anche Simona Ventura , la conduttrice ha parlato di Milly Carlucci , che al sabato sera è la rivale ormai storica di Maria De Filippi . ...

“Loro due? Ecco la verità”. Isola - bomba Marco Ferri. A ‘Verissimo’ va in scena uno degli attacchi più duri mai sentiti fin qui. Le lotte intestine - evidentemente - sono davvero atroci. Gli ultimi sviluppi parlano chiaro : E anche Marco Ferri sbotta. Che succede quando uno come lui decide di vuotare il sacco e pasare all’attacco? Marco non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce al canna-gate esploso dopo le accuse di Eva ma pure alle insinuazioni della Capriotti sul ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul Loro rapporto : ecco cosa succede dietro le quinte… : Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Albano e Romina Power separati anche dietro le quinte : la verità sul Loro rapporto : Albano e Romina Power torneranno insieme? dietro le quinte separati: la verità sul loro rapporto I nostalgici della coppia formata da Albano e Romina Power dovranno accontentarsi di vedere i propri beniamini insieme solo sopra il palco a cantare. I due, infatti, seguiti dallo staff di Chi, la loro unione l’hanno palesata solo sul palco, […] L'articolo Albano e Romina Power separati anche dietro le quinte: la verità sul loro rapporto ...

Al Bano e Romina divisi : la verità sul Loro rapporto : Romina Power e AlBano Carrisi: novità sulla coppia Protagonisti di una tournèe in Germania, Al Bano e Romina sono tornati a duettare sul palco. La coppia d’oro della tv italiana, che ha fatto sognare il pubblico negli anni ’70 mostrando un amore complice e intimo, si è separata poi nel 1999, per tornare insieme sul palco negli ultimi anni. In queste settimane il gossip si è scatenato sul triangolo Romina Power, Al Bano, Loredana ...

SABRINA MISSERI E COSIMA SERRANO/ Delitto Sarah Scazzi - la madre : “Loro sanno la verità” (Storie Maledette) : SABRINA MISSERI e COSIMA SERRANO rompono per la prima volta il silenzio, ad otto anni dal Delitto di Avetrana e dalla morte di Sarah Scazzi: la loro versione a Storie Maledette. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:37:00 GMT)

“A letto si crede un dio - ma la verità è che…”. Bomba sul supervip : figuraccia! La sua famosa e bellissima ex esce allo scoperto e racconta di com’era l’intimità tra Loro due : emergono particolari davvero scomodi… E ora la sua fama? : È una delle tante “scaricate” da Cristiano Ronaldo. Ma di lei si è parlato a lungo, prima, durante e dopo. Come l’ha lasciata? Con un sms dopo un anno di fidanzamento: da allora ha giurato vendetta al fantasista portoghese del Real Madrid. A quasi dieci anni dalla fine della loro relazione, Nereida Gallardo non risparmia frecciate al veleno contro il campione. “A letto si crede un dio, ma dopo una volta si ...