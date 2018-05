Loro 2 | iI vecchio | patetico e triste Silvio Berlusconi secondo Paolo Sorrentino E si

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Un uomo, solitario e contrito al comando:non cambia rotta.2 è l’ampliamento/allungamento di ciò che in1 una decina di giorni fa si era appena accennato. Nella seconda parte (al cinema dal 10 maggio 2018) niente più farsa, niente più spiritosaggini e divertite sorprese ideate dal protagonista, simpatico smargiasso alla riconquista della moglie annoiata. Stavoltafa sul serio. Riutilizza quella sua tradizionale e tipica allure da mestizia pop, all’interno di una più evidente struttura melodrammatica tra coniugi protagonisti, per mettere in scena una “celebrità” in crisi esistenziale nell’evo contemporaneo. Politicamente farlocco, emerito farabutto, inimitabile guascone, ma prima di tutto uomo, con tutte le sue fragilità, i suoi patemi d’animo, l’età che avanza e la morte che incombe, ildi ...