Loro 2 | Berlusconi umiliato dalle ragazzine Bunga Bunga | cosa gli dicono

Bisignani - bomba su Salvini e Di Maio : il Loro piano B. Così annientano Berlusconi e Renzi con un colpo solo : 'Al Quirinale il piano B di Salvini e di Maio è arrivato forte e chiaro. I due leader del Movimento 5 Stelle e della Lega, appena tutti i tentativi per formare una maggioranza saranno naufragati, sono ...

Loro - il massacro di Berlusconi? No - Sorrentino lo tratta quasi con indulgenza : “Un’ aggressione politica nei miei confronti. Spero che siano voci non fondate sulla mia realtà”, così ha esclamato Berlusconi quando ha saputo di Loro, ultimo e notevole film di Paolo Sorrentino. Eppure l’ex premier inspira simpatia anche ai non berlusconiani di fede e di giuramento. Sorrentino è stato, quasi, indulgente con Lui (proprio con L maiuscola, come lo chiamano nel film). E, diciamocelo pure, B. è uno che continua a vincere, ...

Lele Mora : «La galera - Berlusconi - io e Loro» : Lele Mora, le è piaciuto il film Loro? «Per nulla. Mostrava solo cocaina e trombate. Ma io, ad Arcore, non ho mai visto polvere bianca e volgarità». E cosa ha visto? «Un bel circo, con nani, cantanti e ballerine». Perché Berlusconi mise su un «circo»? «Vede, il Presidente è come un re. E come tutti i re, sa che alla fine si ritroverà solo. Per questo amava circondarsi di persone. Alla fine di una giornata intera con tutti quei politici pesanti ...

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

Loro 1/ Il "sottobosco" più importante di Berlusconi nel film di Sorrentino : Dopo lunga attesa è arrivata nei cinema la prima parte del film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi, ma anche a tutti quelli che gli hanno ruotato intorno.

Berlusconi - attacco choc contro M5s/ "Davanti a Loro la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler" : Berlusconi, attacco choc contro M5s: "davanti a loro la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

Berlusconi : M5S? Davanti a Loro gente si sente come ebrei con Hitler : L'altro giorno stavo dando una mano a delle persone e gli ho chiesto come si sentissero di fronte a questa formazione politica, che non si può certo definire democratica. Uno mi guarda negli occhi e ...

Patrizia D’Addario : "Ho visto Loro. Sono stata oggetto della libidine di Berlusconi. E lo pago ancora" : Ha visto il film ma ancora non toccava a lei. Patrizia D'Addario è andata in sala a vedere "Loro 1", la pellicola di Paolo Sorrentino che racconta anche la sua storia. E ne parla con il Fatto Quotidiano, spiegando come vuole verificare di non essere diffamata. Ma la sua vita oggi com'è? "Sono consapevole di essere stata oggetto della libidine di Silvio, però ho avuto il coraggio di rivelare fatti poi dimostrati. E lo ...

Al cinema il Berlusconi di Sorrentino : ecco 'Loro 1' - trailer - : La prima parte di 'Loro', il film di Paolo Sorrentino suddiviso in 2 capitoli, esce oggi, martedì 24 aprile, nelle sale italiane. Distribuito da Universal Pictures, anticipa 'Loro 2', nei cinema dal ...

Cinema - 'Loro' di Sorrentino : il film su Berlusconi al debutto : Il primo tempo scorre nel tratteggiare quel piccolo mondo di chi cerca in ogni modo, con ogni mezzo, di stare vicino al Potere per poterne godere frutti e vantaggi. Il tratteggio, però, è troppo ...

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi? Non rivela nulla - ma è diviso in due capitoli per incassare di più : Silvio Berlusconi compare dopo un'oretta di orge , non sue, , travestito da odalisca. Il sorriso da marito inquieto è accompagnato da un mazzo di fiori. Lo sguardo immerso nel fard cerca d'...

"Loro 1" di Paolo Sorrentino al cinema / Il film su Silvio Berlusconi e il mancato approdo a Cannes : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio

