Loredana Berté duetta con Boomdabash nel singolo ' Non ti dico no'

Loredana Bertè & Boomdabash - nuovo singolo e video con amore lesbo : Arriva venerdì in rotazione su radio e disponibile in digitale 'Non ti dico no', il nuovo singolo e video dei Boomdabash con Loredana Bertè. Assieme al singolo arriva il video su Vevo, diretto da ...

Loredana Bertè e i Boomdabash insieme nel nuovo singolo “Non ti dico di no” : Da Venerdì 4 Maggio sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, Itunes e in tutti i principali digital store e on line su Vevo “Non ti dico no”, l’attesissimo nuovo singolo e video dei Boomdabash con la grande Loredana Bertè. Il brano, prodotto dai producers multiplatino Takagi &Ketra, è una hit lover in pieno stile raggae, un pezzo di grande energia che ben rispecchia l’inconfondibile solarità che ha sempre ...

Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 aprile 2018 – Ospiti : Rita Pavone - Loredana Bertè e Francesco Gabbani. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Terza puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, la direzione artistica affidata a Luca Tommassini che ha preso il posto di Giuliano Peparini che ha seguito il programma negli ultimi quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Terza puntata del 21 ...

Il ritorno di Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi - video del medley a tutto rock con la squadra Blu : Con In Alto Mare e Non sono una signora, Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi ha portato la sua attitudine rock-punk tornando nello spettacolo che l'ha già vista protagonista in giuria nelle passate edizioni. La rocker calabrese si è esibita in un medley con i cantanti della squadra Blu, con l'accompagnamento delle coreografie dei ballerini della stessa squadra. Il medley si è aperto sulle note ormai iconiche di In alto mare, per ...

Loredana BERTÈ / Il nuovo singolo con i Boomdabash : "Spopolerà tutta l'estate" (Amici 2018) : LOREDANA BERTÈ sarà ospite questa sera nel terzo appuntamento del serale di Amici 2018, dove si esibirà assieme alla squadra blu nella prima fase della serata. Info, news e anticipazioni...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:14:00 GMT)

Terence Hill a 'Ballando' - Loredana Bertè e Gabbani ad 'Amici' : la tv del 21 aprile : L'ultimo appuntamento con il ciclo di spettacoli dedicati a Manera sarà lo spettacolo "L'ottimista", in onda sabato 28 aprile in prima serata su Rai5. Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la ...

Amici17 - Francesco Gabbani - Rita Pavone e Loredana Bertè ospiti della terza puntata : Domani, sabato 21 aprile, in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce la terza puntata del talent show. Sono rimasti in 11 i ragazzi che si contendono la vittoria di Amici17 : 5 nella squadra ...

Francesco Gabbani - Rita Pavone - Loredana Bertè tra gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale del 21 aprile : Francesco Gabbani, Rita Pavone, Loredana Bertè: sono stati annunciati gli ospiti di Amici 2018 nel 3° serale in onda sabato 21 aprile. Domani, 21 aprile, i concorrenti in gara ad Amici di Maria De Filippi potranno duettare con tre ospiti italiani, due saranno presenti nella corale iniziale della prima fase, l'altro è atteso per un duetto singolo. Rita Pavone e Loredana Bertè, ospiti di Amici 2018 nel 3° serale, apriranno la puntata. Si ...

Loredana Bertè racconta lo stupro - i rimorsi e la carriera : «Madonna e Lady Gaga mi copiano» : «Madonna e Lady Gaga mi copiano»: non ha dubbi sul suo ruolo di influencer Loredana Bertè, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". La cantante ha...

Loredana Bertè canta con i Boomdabash : 'Il disco spopolerà per tutta l'estate' - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Ospite di Fabio Fazio, Loredana Berté, dopo aver cantato un medley fra "Il mare d'inverno" e "Dedicato", è stata intervistata dal conduttore, e fra molte rievocazioni di episodi della sua carriera ...

Loredana Bertè - l’«influencer» : ecco le star che l’hanno «copiata» : Loredana Bertè ha i capelli della Fata Turchina e un passato più scintillante di certe dive di Hollywood. Ha conosciuto artisti, cantanti, registi, attori e fotografi collezionando un aneddoto per ognuno di loro. Come Andy Warhol, che la scambia per la barista del Fiorucci di New York e le chiede di cucinare per lui per una settimana. O i Jackson Five che, per quindici giorni, le tengono compagnia e le fanno dono di una giacca di Michael. O Pelè ...

