L' ombrello di Draghi sull' ipotesi voto

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Per fortuna che Mario c'è. Parafrasando la canzone dedicata a Silvio Berlusconi, si potrebbe dire che la mancanza di un nuovo governo non sta intaccando l'economia italiana né la sua affidabilità sui mercati perché esiste un nume tutelare, che di cognome fa. Restano gli stimoli del QE della Bce, i titoli di stato continuano a essere acquistati dall'Eurotower, i tassi d'interesse rimangono bassi. Tutte condizioni che rendono tranquilla, per ora, la situazione del nostro paese, fotografata anche dalle stime inserite nel Def dall'esecutivo Gentiloni. Durante l'ultima conferenza stampa, il presidente della Banca centrale europea non si è sbilanciatoa fine del Quantitative Easing, che proseguirà almeno fino a settembre e non ha mostrato particolare preoccupazione per la leggera frenata del Pil. E così, tutto sembra fermo in uno ...