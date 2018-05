eurogamer

: Lo sparatutto roguelikelike Beacon si mostra in un nuovo trailer #Beacon - Eurogamer_it : Lo sparatutto roguelikelike Beacon si mostra in un nuovo trailer #Beacon -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)è unoroguelike in cui un guerriero spaziale schiantatosi sul pianeta raccoglie DNA dai nemici sconfitti per nutrire il clone celato nella sua navicella e generare nuove mutazioni, rivela Rockpapershotgun.ha lanciato oggi l'Accesso Anticipato per chi ha a cuore la causa del nostro viaggiatore spaziale: questa prima versione del gioco include quattro livelli generati proceduralmente, dozzine di oggetti (ma non tutti ancora), armi e mutazioni (oltre 75 a gioco completo).Il titolo sarà proposto a 20 dollari su Itch.io per Windows. In seguito approderà su Steam. Read more…