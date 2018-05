Liverpool | Salah e compagni si allenano a Formello Accolti dallo striscione | ' C' mon Reds'

Liverpool - Salah miglior giocatore per i giornalisti inglesi : LONDRA - Mohamed Salah è stato nominato giocatore dell'anno dalla Football Writers' Association , l'associazione della stampa inglese. L'attaccante del Liverpool sta vivendo una grande stagione, ...

Roma-Liverpool - Di Francesco suona la carica : “Salah? Noi abbiamo Dzeko…” : Roma-Liverpool, DI Francesco- Vigilia di grande emozioni e di grande carica. La Roma ci crede. Vincere per coltivare il sogno finale. Credere nel sogno rimonta. Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa suona la carica. carica E OTTIMISMO “Non vogliamo accontentarci, ce la metteremo tutta. Dico sempre che è l’atteggiamento a fare la differenza. Cerchiamo di […] L'articolo Roma-Liverpool, Di Francesco suona la carica: ...

Liverpool - Salah non era la prima scelta : Klopp voleva un altro tedesco : Dopo l'ennesima prestazione da fenomeno nella semifinale di andata di Champions League contro la "sua" Roma, chi avrebbe detto che in realtà Momo Salah non era stata la prima scelta del mercato estivo ...

Roma-Liverpool - Carragher : 'Salah ce l'hanno regalato. Rimonta? Non siamo il Barcellona...' : A proposito di Salah: oggi forse è uno dei migliori giocatori al mondo. Se lo aspettava quando l'ha visto arrivare in estate proprio dalla squadra giallorossa? 'È stato un grande acquisto, ...

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracchio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...

Liverpool - Manè - segreto è amicizia Salah : ANSA, - ROMA, 29 APR - L'attaccante senegalese del Liverpool Sadio Manè sarà disponibile per la sfida di mercoledì prossimo all'Olimpico contro la Roma, semifinale di ritorno di Champions. Manè ieri è ...

Liverpool - sono uno 0-0 contro lo Stoke : Salah resta a secco : ROMA - La febbre della Champions contagia il Liverpool che non va oltre lo 0-0 in casa contro lo Stoke a pochi giorni dalla semifinale di ritorno contro la Roma , in programma il prossimo 2 maggio. ...

Liverpool Stoke City 0-0 LIVE. Salah sbaglia la mira : Liverpool-Stoke 0-0 Tabellino Liverpool , 4-3-3, : Karius; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Klavan; Moreno, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Ings. Panchina: Mignolet, Clyne, Lovren, Robertson, ...

Garcia : 'Buon risultato ma restiamo umili. Sarr come Florenzi. Roma - con il Liverpool rimonta possibile. Su Salah...' : Rudi Garcia , tecnico del Marsiglia , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la gara vinta contro il Salisburgo : 'I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon ...

Quanto vale Salah? Più di Neymar! Il Liverpool lo blinda : un cartellino da 230 milioni : Quanto vale Salah? Più di Neymar! Il Liverpool lo blinda: un cartellino da 230 milioni Almeno 200 milioni di sterline, in euro poco meno di 230 milioni. E’ questa l’unica cifra che il Liverpool si dice disposto ad accettare per cedere Mohamed Salah. L’egiziano sta vivendo una stagione strepitosa con il Liverpool, confermata ancora una […]

Calciomercato - oro Salah : la nuova valutazione economica dell’attaccante del Liverpool : Momento fantastico per l’attaccante Salah, il calciatore sta trascinando il Liverpool con prestazioni incredibili, l’egiziano è stato grande protagonista anche nella gara d’andata contro la Roma, una doppietta, due assist e giocate incredibili, si tratta di un grande rimpianto per il club giallorosso. Salah può essere pienamente in corsa per il Pallone d’Oro, stagione veramente da incorniciare. Il calciatore dei Reds è ...

Salah - un faraone d'oro per il Liverpool : dal nostro inviato Liverpool Che cosa vuoi dire a uno che, in 47 partite, va a segno 43 volte e inventa 15 assist? Cosa, nulla. Sono numeri d'oro, da Pallone d'oro, da oro d'Egitto. Momo Salah è il ...