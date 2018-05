L' Italia cerca lavoro | l' indice della speranza volge al positivo

Surface Phone Italia ricerca nuovi redattori! : Sono passati ormai più di due anni da quando io e mio fratello, presi dalla grandissima passione del mondo Windows Mobile e Microsoft in generale, abbiamo deciso di creare un blog dedicato a quello che era (e ahimè, lo è ancora) il prodotto Microsoft più desiderato di sempre: il Surface Phone. Da allora, grazie al costante aiuto dei membri che hanno preso parte al progetto, Surface Phone Italia è riuscito ad ottenere dei risultati davvero molto ...

JOAQUIN PHOENIX / In Italia per presentare Beautiful Day : "Interpreto un uomo violento che cerca la pace" : JOAQUIN PHOENIX è il protagonista di Beautiful Day, film che uscirà nelle sale Italiane dal 1° maggio. Le dichiarazioni dell'attore nella conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:11:00 GMT)

Chi sono i tre superlatitanti Italiani in cima alla lista dei ricercati (con Messina Denaro) : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia - Matteo Messina Denaro secondo molti inquirenti non sarebbe il capo di Cosa nostra ma sicuramente continua a rivestire un ruolo di assoluto rilievo: la rivista ...

Giro d’Italia 2018 - l’occasione di Mattia Cattaneo. Un grande talento ancora in cerca della consacrazione : Al Giro d’Italia 2018 Mattia Cattaneo avrà l’occasione di trovare il grande acuto da professionista che ancora non ha raggiunto. Infatti il 27enne lombardo ha conquistato fino ad ora una sola vittoria da professionista: nella terza tappa del Giro di Provenza 2017, un risultato non particolarmente prestigioso. Eppure questo ragazzo da dilettante aveva mostrato un grande talento ed era riuscito a conquistare la Maglia Rosa nel Giro Under 23 ...

Scoperta causa di grave forma di encefalopatia da team di ricercatori Italiani : È stata l’indagine scientifica su una bimba di 9 anni a portare alla Scoperta della causa di una grave forma di encefalopatia, che si manifesta con deficit neurologici ed epilessia. Si tratta di una mutazione del gene ATP6V1A. È il risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale Brain, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e ...

Il Corsaro Nero : Guida al motore di ricerca per torrent Italiani : Il Corsaro Nero è uno dei motori di ricerca per torrent più apprezzati dagli italiani, il motivo è semplice indicizza solo materiale nella nostra lingua. L’apprezzamento ha portato ad un grande successo, per questo ne approfondiamo il funzionamento, e cerchiamo di fare chiarezza su alcune voci che lo avevano dato per morto. Ecco un rapido […] Il Corsaro Nero: Guida al motore di ricerca per torrent italiani

Alimenti - la ricerca : Italiani insoddisfatti del sapore di frutta e verdura : I consumi di ortofrutta in Italia languono e i consumatori non sono soddisfatti dell’evoluzione del gusto di frutta e verdura. E’ quanto emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio Ortofrutta di Ismea-Agroter che sarà presentato a Rimini l’8 maggio, alla vigilia del Macfrut, fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo, nell’ambito dell’evento ‘Think Fresh – Il valore al ...

Gli 80 anni di Nino Benvenuti : 'La boxe in Italia? I talenti ci sono ma non sanno cercarli' : Ai giovani consiglia ancora di essere persone sensibili? 'Intanto, a loro dico di fare sport con lo sguardo sempre puntato ai migliori, ciascuno nella disciplina propria. E poi - sono un po' di parte?...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di restare sopra i 24.000 punti (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di restare sopra i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:47:00 GMT)

Emoticon dell'antichità. Ricercatrice Italiana realizza la prima banca dati digitale di segni grafici mai tradotti : Le Emoticon, faccine colorate che sintetizzano il nostro stato d'animo, appartengono ormai al nostro modo di comunicare, imposto dalla rivoluzione tecnologica di smartphone e social. Ma questi segni ...

Ricerca : in Italia una tecnica che spegne il dolore con la luce : Sviluppata in Italia una tecnica che spegne il dolore con la luce: è il risultato della Ricerca, pubblicata su Nature Communications, condotta nel Laboratorio europeo di biologia molecolare a Roma. Il metodo agisce sulle cellule nervose della pelle sensibili alle carezze, le stesse che si attivano nelle persone che soffrono di dolore cronico. Dopo essere state trattate con una specifica sostanza chimica, è sufficiente esporre le cellule a una ...

TrenItalia ricerca personale : “Contratti a tempo indeterminato” : Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna per il reclutamento per 500 posti di lavoro di vario genere, dai macchinisti ai capitreno, fino ai tecnici di igiene generale e gli...

Ricerca - l’astronauta Malerba : In Italia “il bicchiere è mezzo pieno” : “Quest’anno celebriamo i 30 anni dell’Agenzia spaziale Italiana e in termini generali per quanto riguarda la Ricerca scientifica il bicchiere e’ mezzo pieno. L’Italia oggi sa che per continuare a crescere e mantenere la sua posizione tra i Paesi piu’ industrializzati deve investire di piu’ in Ricerca e sviluppo perche’ le produzioni tradizionali sono sotto scacco dei Paesi emergenti, dell’Est ...