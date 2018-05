Pd - renziani : niente conte in Direzione. ira di Franceschini e Martina | : In vista della riunione dei Dem del 3 maggio, una bozza ribadisce la linea dell'ex segretario: "Sì confronto con M5s ma niente fiducia a un governo Salvini o Di Maio". Minoranze chiederanno voto su ...

"Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S". Le "liste di proscrizione" filorenziane scatenano l' ira di Franceschini e Martina : Una "gogna", un "bollino di infamia" o "liste di proscrizione". A poche ore d alla Direzione del Partito Democratico che avrebbe dovuto decidere l'eventuale apertura a una trattativa di governo con M5S, poi morta sul nascere dopo il "diktat" di Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio, le polemiche non si smorzano, anzi aumentano. Non solo tra i dirigenti del Pd, impegnati sulla conta interna, ma anche tra militanti che da settimane rilanciano ...

L'ira di Franceschini - qualcosa non va : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va". Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, rinviando al sito ...