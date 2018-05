L’inno alla vita di Ermal Meta a Roma con Vietato Morire e Non mi avete fatto niente

optimaitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018)è salito sul prestigioso palco del Primo Maggio, il tradizionale concertone annuale promosso dai sindacati. Per il secondo anno consecutivo, il cantautore di origini albanesi torna a calcare uno dei palchi più importanti della musica italiana.Reduce di un un altro grande evento sold out al Forum di Assago sabato 28 aprile,ha intrattenuto la folla di migliaia di persone accorse in Piazza San Giovanni in Laterano a. Il cantautore ha proposto la hit multi-platino, brano che lo ha consacrato al grande pubblico lo scorso anno al Festival di Sanremo, conquistando anche tutta la critica.al concertone del Primo Maggio ha presentato per la prima volta live in televisione il nuovo singolo Dall'alba al tramonto, in radio dal 20 aprile scorso. Il brano è contenuto nell'album Non abbiamo armi, pubblicato a febbraio durante il ...