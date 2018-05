Limbadi | perquisizione nell’azienda Mancuso | trovata una pistola con 200 munizioni E

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Unacon tanto di. Ma anche una katana in stile samurai. Dopo il marito, tocca alla moglie e al genero finire nei guai per detenzione illegale di armi. A, dove lo scorso 9 aprile un’autobomba ha ucciso il rappresentante di medicinali Matteo Vinci e ferito suo padre Francesco, i carabinieri hanno arrestato Rosariae hanno denunciato a piede libero suo genero Vito Barbara. Quest’ultimo è sposato con Lucia Di Grillo. Nel corso di unaBarbara è stato trovato in possesso di una katana, la spada a lama curva usata dai samurai giapponesi. Ritenuta arma bianca di genere vietato, la katana è stata così sequestrata. Parente diretta dei boss di, invece, Rosariaha subito lanei locali della sua azienda agricola dove i carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo Valentia, guidati dal maggiore Valerio Palmieri, hanno ...