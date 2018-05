LG G7 ThinQ ufficiale | Ai Cam e notch basteranno alla ripresa del brand?

http://feedproxy.goo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) LG G7, l’azienda sudcoreana ha presentato finalmente il suo ultimo top di gamma dopo un cambiamento ai vertici della società per ridare vigore alle vendite della serie andate male prima con il G5 e il suo design “modulare” e poi con il G6 che ha fatto perdere all’azienda 100 milioni di dollari. LG G7Su LG G7ci sono ancora la dual cam e un display ultra sottile come sul G6, ora, però, è stata introdotta anche l’intelligenza artificiale che dovrebbe contribuire a migliorare l’esperienza utente anche proprio con le fotocamere. In realtà non ci sono grosse sorprese, i rumor e leak dei mesi scorsi sono stati tutti confermati, almeno quelli più accreditati. Il G7 non stravolge né rivoluziona il modello dello scorso anno che non ha avuto molta fortuna, ma almeno speriamo che faccia tutto meglio anche perché non credo ...