“Lettere d’Amore a Barbara Alberti” | arriva su Loft il nuovo programma sui problemi di

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “Cara, lui è molto più giovane di me, ma la tensione tra noi è insostenibile. Dimmi, che faccio?” “Ma…te lo devo dire io? Che aspettate a saltarvi addosso con un urlo da Tarzan?” Certe volte basta una frase, in altri casi pagine intere, per trattare gli strazi del cuore. Da trentacinque anniAlberti, scrittrice e conduttrice, risponde, dalle pagine delle più importanti riviste italiane, a migliaia di messaggi che la interrogano su ogni possibile sfumatura delle relazioni.porta sullo schermo le curiosità e le angosce che attraversano indenni intere generazioni di mittenti in bilico tra il divertimento e la catastrofe. Quindici minuti durante i quali la conduttrice, accompagnata in studio dalla giornalista Diletta Parlangeli, risponderà alle domande ricevute in questi anni. Suocere impiccione, gelosi in cerca di corna, ficcanaso delle ...