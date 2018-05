Lega | Salvini a Euroflora

Salvini punta al preincarico "Al governo con i 5S. Mai col Pd" Se salta tutto - la Lega vuole il voto : No a un governo istituzionale. Lo ha affermato il leader della Lega , Matteo Salvini , arrivando alla festa del partito a Grumello del Monte, sottolineando di voler lottare fino all'ultimo per dare un governo al Paese. "Il governo istituzionale Segui su affaritaliani.it

Di Maio - appello a Salvini : “Elezioni subito”/ Dubbi della Lega e scelte di Mattarella : chi guadagna al voto? : Di Maio , " Salvini rifiuta il cambiamento, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:10:00 GMT)

Sondaggi politici : Salvini e la Lega Nord non si fermano più Video : Matteo Salvini e Lega inarrestabili. I # Sondaggi politici realizzati dall'Istituto Emg con fermano quanto gia' visto nelle ultime proiezioni Tecnè [ Video ], le quali indicavano un nuovo record per il partito del Carroccio. Oggi, la Lega Nord è il partito più in salute dell'intero panorama politico italiano. Lo certificano i più autorevoli istituti di Sondaggi , che mettono il vento in poppa al leader della coalizione di Centrodestra. Il Movimento 5 ...

La Lega dice no a Di Maio. Salvini si gode il voto friulano e non pensa a un ritorno al voto : Matteo Salvini non replica alla richiesta di Luigi Di Maio di salire insieme al Quirinale per chiedere il ritorno immediato al voto. Il "ballottaggio" proposto dai grillini al momento non alletta il capo della Lega, che anzi rilancia l'offerta di dialogo per formare un governo che includa Movimento 5 Stelle e centrodestra.Dalla spiaggia nella quale sta trascorrendo un giorno di riposo, Salvini si è goduto il trionfo di Massimiliano ...