Lega Pro | penalizzate 6 società per violazioni Covisoc

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il Tribunale federale nazionale (Tfn) presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6diPro perCO.VI.SO.C. Il Tfn ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera (Girone C diSerie C), 6 punti di penalizzazione al Siracusa (Girone C diPro) e all’Akragas (Girone C diPro) e 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A diPro) e Gavorrano (Girone A diPro). Sono stati invece prosciolti da ogni addebito il Santarcangelo (Girone B diPro) e il Pro Piacenza (Girone A diPro). (AdnKronos) L'articoloPro,perCalcioWeb.