L' economia italiana rallenta Pil su dello 0 | 3% nel trimestre Già a rischio le stime del

Il vero Dna grillino : distruggere i colossi dell'economia italiana : Il capitolo economia è sintetico e non lascia margine a interpretazioni: 'Abolizione dei monopoli di fatto, in particolare Telecom Italia, Autostrade, Eni, Enel, Mediaset e Ferrovie dello Stato'. ...

La bozza del Def : rischio protezionismo per l'economia italiana : ...possano inasprirsi ed estendersi a più paesi innescando forme di ritorsione da parte di questi ultimi " si legge in un approfondimento sul tema - configura uno scenario di rischio per l'economia ...

La bozza del Def : rischio protezionismo per l’economia italiana : Se misure di tipo protezionistico come quelle adottate da Trump si dovessero estendere, potrebbero costare al paese quasi un punto di Pil

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

Crescita - le riforme che servono all'economia italiana : Il nostro Paese resta il fanalino di coda in Europa per incremento del pil. Per questo il Fondo monetario ci chiede altre misure strutturali

"Torniamo alla Lira" - sì ma poi? Vantaggi e svantaggi per l'economia italiana : Il ritorno alla Lira, "caro vecchio conio", potrebbe essere un'àncora di salvezza per l'Italia? Il nostro Paese dovrebbe avere la sua moneta e gestire la sua politica monetaria indipendentemente dall&rsquo...

L'economia italiana cresce... meno del resto dell'Europa : L'Italia è il Paese che cresce meno nell'Eurozona. È quanto emerge dalle tabelle del World Economic Outlook, il rapporto sull'economia globale dell'Fondo monetario internazionale redatto nell'ambito...

Fmi - economia italiana in crescita ma lontana da livelli Eurozona : Questo è quanto si legge nel World Economic Outlook , il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings in partenza da giovedì a Washington. Secondo il Fondo ...

Per il Fondo monetario l'economia italiana sta andando meglio del previsto : I dati sono contenuti nelle tabelle del World Economic Outlook, il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring …

L' economia italiana rialza la testa. : La produttività dell'intera economia italiana rialza la testa, mettendo a segno nel 2017 un rialzo dello 0,9% dopo il calo dell'anno precedente. E' quanto emerge dalle tabelle appena aggiornate dall'Istat . E' la crescita ...

Cosa sono le scaleup e perché servono all’economia italiana : Le scaleup in Italia sono ancora poche. Secondo i dati dello scaleup Monitor 2017, di startup cresciute, al punto da raggiungere, nella definizione internazionale, un fatturato o una raccolta da 100 milioni si dollari, se ne contano 135. Posizionano l’Italia all’undicesimo posto della classifica europea. Al solito siamo fanalino di coda: prima di noi ci sono Inghilterra, Francia e Germania, paesi dove queste realtà sono numerose e hanno ...

economia italiana - meglio senza governo : A marzo la spinta dell'Economia ha segnato 'una lieve flessione, rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell'Economia'. Lieve flessione, dunque,...

L'economia italiana a confronto con l'economia spagnola - martedì a Modena : ... che vede coinvolti i Dipartimenti Giurisprudenza, Economia Marco Biagi, Studi Linguistici e Culturali, Ingegneria e gli Ordini professionali, sarà un confronto tra l'economia italiana e spagnola. L'...

L'economia italiana a confronto con l'economia spagnola - martedì a Modena : ... che vede coinvolti i Dipartimenti Giurisprudenza, Economia Marco Biagi, Studi Linguistici e Culturali, Ingegneria e gli Ordini professionali, sarà un confronto tra l'economia italiana e spagnola. L'...