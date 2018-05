Le stelle del PSG e Michael Johnson si allenano con Nike | c’è anche Verratti

Castellettese Lorella Atzeni terza assoluta nella 10 km della mezza maratona di Ibiza : Castellettese Lorella Atzeni trionfa nella sua categoria e si piazza terza nella prestigiosa manifestazione podistica spagnola. Castellettese Lorella Atzeni protagonista a Ibiza E' un risultato ...

Fidelity National Information Serv - quotazioni alle stelle : Brillante rialzo per Fidelity National Information Serv , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,49%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-...

Da Ballando con le stelle a Mediaset - Ciacci chiede alla D'Urso di entrare nella casa del Grande Fratello : Giovanni Ciacci passa dal palco di Ballando con le stelle alla casa del Grande Fratello ? Pare proprio di sì visto che a Tv Talk lo stilista ha espresso chiaramente questo desiderio mentre si parlava ...

Fvg : Fedriga vola al 57%. Doppiato il candidato del Pd. Ko 5 stelle : Il leghista è il nuovo governatore, vince davanti a Bolzonello del centrosinistra, , 26,84%, e al cinquestelle Fraleoni Morgera che si ferma all'11,67%. La Lega è anche il primo partito col 34,91%, il ...

Elezioni Fvg : crollo spaventoso dei 5stelle - trionfo della Lega - grillini al 7% Video : La regione autonoma Friuli Venezia Giulia volta pagina dopo la presidenza a guida PD della Serracchiani. Il centrodestra unito ha dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza, l'esempio del Friuli sicuramente guidera' i rapporti futuri tra #Lega e Forza Italia anche a livello nazionale. La vera sorpresa di queste Elezioni è stato il tonfo del #movimento 5 stelle, un vero e proprio tracollo di voti: passando dal 24,6% di due mesi fa al ...

Ultima settimana per eleggere gli Sportivi liguri dell'Anno Rush finale nelle votazioni su www.stellenellosport.com : I vincitori saranno premiati venerdì 18 maggio al Galà delle Stelle nello Sport , nell'ambito della Festa dello Sport che trasformerà ancora una volta il Porto Antico di Genova in uno straordinario ...

Forza Italia chiede le dimissioni di Fico per il caso della colf in nero - i 5 stelle lo difendono : La vicenda della presunta colf di Roberto Fico accende il dibattito in Parlamento. Sono soprattutto parlamentari di Forza Italia a chiedere un chiarimento sulla questione dei contributi, ventilando anche la necessità delle dimissioni della terza carica dello Stato qualora certe accuse venissero confermate dai fatti.Alcuni eletti del Pd - dopo l'ex segretario dem Matteo Renzi ieri sera - vogliono invece che il presidente della Camera venga ...

Lombardia : domani la consegna delle stelle al Merito del Lavoro : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ in programma per domani, martedì 1 maggio, alle 10.30 nella Sala Verdi del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano, in via Conservatorio, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro ai 147 neo insigniti Maestri del Lavoro lombardi.Le ‘Stelle’ sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a ...

Fvg : boom della Lega - crollo 5 stelle. Fedriga : «Grazie alla mia gente». Pd secondo partito : Massimiliano Fedriga, candidato di centrodestra, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui. Dicono no ai temi - la pagheranno” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Ballando con le stelle 2018 - Cesare Bocci parla della malattia della moglie : Macerata, 29 aprile 2018 " L'ha già raccontata in un libro, certo. Ma per Cesare Bocci , parlare della malattia della moglie davanti alle telecamere di 'Ballando con le Stelle 2018' , non è facile. ...