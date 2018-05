Le proteste in Armenia che preoccupano Mosca

Armenia - dopo le dimissioni del premier nuove proteste : “Ora vada al governo il leader dell’opposizione” : “Vogliamo la resa piena e incondizionata” del partito Repubblicano al governo. Non usa mezzi termini il leader delle proteste Nikol Pashinyan durante il discorso alla folla riunita in piazza della Repubblica a Yerevan, la capitale dell’Armenia. dopo dieci giorni di manifestazioni pacifiche e dopo le dimissioni del premier Serzh Sargsyan, accusato di aver trasformato il Paese in uno stato autoritario, gli oppositori chiedono le ...

Armenia, dopo giorni di proteste si dimette il primo ministro Nel 2015 aveva superato il limite dei due mandati come presidente, così aveva indetto un referendum per istituire una repubblica parlamentare e farsi rieleggere

I rapporti con la Russia La crisi armena, al di là di una vittoria per la democrazia, rappresenta anche un simbolico allontanamento dalla Russia, alla quale è sempre stata vicina anche dopo la fine

