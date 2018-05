Le prossime elezioni cambieranno il volto della Turchia

In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan : Il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito popolare repubblicano (CHP, la sigla in turco), si alleerà con altri tre partiti di opposizione alle prossime elezioni parlamentari, convocate anticipatamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan. L’accordo verrà firmato alle 15 The post In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan appeared first on Il Post.

Grecia : Varoufakis - mi candido premier in prossime elezioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Indonesia : Widodo tenta di equilibrare inflazione e crescita in vista delle prossime elezioni presidenziali : ... 05 apr 12:58 - , Agenzia Nova, - Il successo del presidente Indonesiano Joko "Jokowi" Widodo alle elezioni presidenziali del prossimo anno paiono sempre più legate alle dinamiche dell'economia. ...

Paolo Gentiloni si è dimesso. Ma potrebbe restare lui fino alle prossime elezioni : lo scenario da incubo : Addio, Paolo Gentiloni : dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il premier è salito al Colle - alle 18 di sabato - per rassegnare le sue dimissioni, presentate nello studio alla Vetrata a ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : “Temo per le prossime elezioni” : Scandalo Facebook, Zuckerberg: “Temo per le prossime elezioni” Mark Zuckerberg è sicuro che sivoglia ancora una volta sfruttare la piattaforma di Facebook perinfluenzare le elezioni, e lancia l’allarme in vista del voto dimetà mandato con cui sarà rinnovato gran parte delCongresso. “Sono certo che qualcuno sta cercando di usareFacebook per influenzarle”, ha detto alla Cnn […]

Zuckerberg si prende la colpa e lancia l'allarme : "Vogliono influenzare anche le prossime elezioni" : "Sono sicuro che qualcuno ci stia provando", ha detto il fondatore di Facebook in un'intervista alla Cnn, nella notte italiana. "Sono sicuro che c'è una seconda versione di tutto quello che è stato lo sforzo russo nel 2016, sono sicuro che ci stanno lavorando", ha insistito Zuckerberg. Intanto in California scatta la prima class action

Roberto Maroni contro Matteo Salvini : 'Voglio un governo di larghe intese. E c'è già la data delle prossime elezioni' : Ora scende in campo anche Roberto Maroni , che si schiera senza indugi contro l'intesa di governo tra Lega e M5s . 'Spero che il centrodestra si confermi, evitando un governo M5s-Lega. Io faccio il ...

Andrea Greco è il candidato Governatore del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali del 22 aprile. : Andrea, 33 anni da compiere, laureato in Giurisprudenza, è il candidato Governatore più giovane della storia politica molisana, ma negli ultimi 5 anni è stato consulente giuridico e uno dei ...

Dopo le elezioni - ecco le prossime scadenze per il governo : L'attuale esecutivo resterà in carica almeno fino ad inizio aprile. ecco l'agenda internazionale di Paolo Gentiloni e del nuovo, ipotetico, premier

Dopo le elezioni - ecco le prossime scadenze per il governo : (Immagine: pixabay/CC) Il governo Gentiloni non potrà cessare il suo mandato prima dell’inizio di aprile, maggioranza o meno, e dovrà onorare l’agenda internazionale dell’Italia mentre, l’eventuale nuovo governo che uscirà dalle elezioni del 4 marzo, si dovrà confrontare con un appuntamento importante quale è il G7. Giovedì 22 e venerdì 23 marzo, Paolo Gentiloni affronterà ancora il tema della Brexit, partecipando al ...

Il Coordinamento nazionale dei diritti umani sulle prossime elezioni : La disaffezione politica, la superficialità, il degrado morale che stanno imperversando e influenzando pesantemente le coscienze, soprattutto dei più giovani, devono essere fugate dall'esercizio del ...