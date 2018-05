Le polemiche per il pullover da 325 euro di Ambra Angiolini | Ecco i comunisti sul

Ambra Angiolini risponde alle polemiche per il suo maglione da 300 euro al Concertone : l'ironia non manca - Ultime Notizie Flash : Ambra Angiolini risponde alle polemiche per il suo maglione da 300 euro al Concertone: l'ironia non manca. L'attrice con un post ironico punta il dito contro chi l'ha attaccata

Cina - un sacrificio taoista per il nuovo super-reattore scatena polemiche : La loro colpa sarebbe stata quella di non aver fatto nulla per fermarlo.L'Accademia delle Scienze si è scusata per lo stesso motivo, affermando che il rituale è "contro lo spirito della scienza", ...

'Concertone emozionante' per gli organizzatori - ma montano le polemiche per gli accrediti : 'È un Primo Maggio emozionante, con tanta gente in piazza e tanti giovanissimi che cantavano in piazza come non era mai successo negli ultimi anni'. È stanco Massimo Bonelli, da quattro anni ...

Bernardeschi : 'polemiche? La Juventus dà fastidio perché vince' : Intervistato da Sky Sport e Premium, l'esterno bianconero è tornato sulla rimonta negli ultimi minuti del match di San Siro: 'Ci abbiamo creduto tutti e siamo riusciti a portare a casa una partita ...

De Magistris contro Juventus : “Forti rubando - poteri corrotti”/ Club bianconero irritato per le polemiche : De Magistris contro Juventus: “Si sentono forti rubando, poteri corrotti. Ci riprenderemo il maltolto con la schiena dritta”. Bianconeri irritato per le polemiche dopo sfida contro Inter(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Uomini e Donne/ Video - Sossio Aruta - un tuffo in mare per dimenticare le polemiche? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Protagonista indiscusso delle polemiche del dating show, Sossio Aruta ha inaugurato la stagione estiva con un tuffo. Ecco il filmato del suo...(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Settimana di tensione - se perdi diventi brutto. polemiche? Ognuno faccia il suo - mi innervosisco' : ... 'Il problema è che nel calcio diventi all'improvviso un mago, biondo con gli occhi azzurri, se invece perdi diventi brutto come Gargamella, ma il calcio lo conosco bene, è un mondo che ho ...

Inter-Juve - polemiche a non finire. “nel recupero vinciamo” o “quanto recupero facciamo” : cosa avrà voluto dire Tagliavento? [VIDEO] : Non si placano le polemiche per Inter-Juve. Un labiale rubato dalle telecamere mettono anche il quarto uomo, Tagliavento, al centro delle polemiche sul web per l’arbitraggio del derby d’Italia. A fine match, in zona mista, il siparietto con Allegri della Juventus: “Oh, Taglia… è andata proprio bene… Bravo bravo eh”. Guardate il labiale del 4° uomo e giudicate voi… #InterJuve pic.twitter.com/TqsRTMWXGm — IL TIFOSO NERAZZURRO ...

Kanye West : dopo le polemiche per i tweet pro-Trump il rapper pubblica due nuovi pezzi - ASCOLTA : ... andò a trovarlo alla Trump Tower ?, , eppure i tweet pubblicati dal rapper hanno scatenato le reazioni contrariate non solo della scena hip hop, ma del mondo della musica più in generale. Qualcuno, ...

Biondo userà l'autotune?/ Amici 2018 - le polemiche non si placano : ci sarà una sorpresa per lui? : Biondo torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:40:00 GMT)

DIRETTA/ Alessandria Viterbese (risultato finale 3-1) : quante polemiche per il rigore del pareggio : DIRETTA Alessandria Viterbese, risultato finale 3-1: con una tripletta di Marconi i grigi vincono la Coppa Italia Serie C, confermando il successo dell'andata e superando i laziali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Il 25 aprile fa scattare la distensione. Di Maio : "Persone di idee diverse sconfissero la dittatura" - Renzi auspica "riflessione senza polemiche" : Le celebrazioni per la Festa della Liberazione, ma anche il momento dei messaggi distensivi per una politica che ha vissuto settimane di fibrillazione.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alla tomba del milite ignoto all'Altare della Patria per le celebrazioni del 25 aprile. Con lui i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premier Paolo Gentiloni, il ministro della ...

GIRO D'ITALIA 2018/ polemiche per Lance Armstrong : "Sarò alla partenza in Israele". Rcs : "Non è stato invitato" : GIRO D'ITALIA 2018: Polemiche a dieci giorni dal via della Corsa Rosa. Lance Armstrong annuncia la sua presenza in Israele, ma Rcs prende le distanze:"Non fa più parte del nostro mondo".(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:03:00 GMT)