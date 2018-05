Le ombre sulla morte di Avicii | suicidio con un pezzo di vetro

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018)si sarebbe suicidato tagliandosi con una lastra di. Secondo il sito di gossip Tmz, il taglio che la superstar della musica dance si è autoinferto nell'hotel in Oman avrebbe causato "il dissanguamento che gli è poi stato fatale". Il portavoce del dj svedese non ha risposto alle richieste di commenti, ma la famiglia nei giorni scorsi aveva più volte ipotizzato che si sia trattato di."Ci è stato inoltre riferito che tale ferita sarebbe stata inflitta all"altezza del collo - si legge sul noto sito di gossip - mentre altre lo hanno negato con fermezza, dicendo che il ragazzo si era invece tagliato i polsi". Tmz, che cita fonti senza rivelarne il nome, spiega chesi sarebbe tagliato con undi, probabilmente di una bottiglia. Già nei giorni scorsi la famiglia del dj, autore di successi mondiali come Levels, Wake me up, e Without You, aveva pubblicato ...