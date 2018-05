Le misure che contano di David Beckham

Pensioni : Cisl - d’accordo con Ue su misure che rafforzino capacità redistributiva : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La Commissione UE nel suo rapporto sulla adeguatezza delle Pensioni pubblicato oggi suggerisce all’Italia di prendere misure che rafforzino la capacità redistributiva delle Pensioni obbligatorie anche integrando le prestazioni con quelle dei fondi pensione. Siamo assolutamente d’accordo. E’ quello che abbiamo cercato di fare con il confronto con il Governo nel 2016 e nel 2017 con cui ...

ANTONELLO DOPO INTER-JUVENTUS : “DUE PESI - DUE misure”/ Orsato scatena l'ira anche di Jindong Zhang : INTER-JUVENTUS, l'ad ANTONELLO tuona in un'intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due PESI e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Maltrattamenti in un asilo del varesotto : misure cautelari per due maestre. Il video che documenta le violenze : Minacce, ingiurie, urla, percosse a bambini più piccoli di 5 anni. Nei guai sono finite due maestre di un asilo nido di Gavirate, in provincia di Varese. Come dimostrano le immagini, i carabinieri hanno documentato una serie di violenze contro i bimbi a loro affidati, di cui si sarebbero rese protagoniste le due insegnanti, una delle quali è la titolare del nido. L’indagine era stata avviata in seguito alle segnalazioni inquietanti e ...

Il Papa in Puglia - Molfetta si blinda : niente aerei e barche - previste misure contro attacchi chimici : Venerdì 20 aprile Papa Francesco sarà anche ad Alessano (Lecce) per il 25esimo anniversario della morte del vescovo don Tonino Bello. Ecco come si muoverà la...

Tlc - Antitrust conferma misure cautelari su bollette telefoniche a 28 giorni : L'Antitrust conferma le misure cautelari per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato "ha confermato le misure cautelari adottate in via d'...

Rainbow Six Siege : Ubisoft entra in azione con nuove misure anti cheater e team killer : Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di contro misure da parte di Ubisoft per contrastare i cheater in Rainbow Six Siege. Quest’oggi ci giunge notizia dell’arrivo di nuove procedure di BAN rivolte a punire coloro che utilizzano linguaggio scurrile di tipo razzista ed omofobo oltre che i cosiddetti team killer o cheater. Nuovi BAN in vista per cheater e team killer Nonostante il monitoraggio delle conversazioni ...

Terrorismo - blog M5s : “misure giuridiche tradizionali sono da rivedere” : “Le misure giuridiche tradizionali sono oggi da rivedere, in particolare il fenomeno della radicalizzazione deve essere affrontato anche nella misura restrittiva modulata da una rivalutazione dello strumento di valutazione della pericolosità sociale. Coloro che mostrano comportamenti di elevato rischio e concreta possibilità di reiterazione del reato devono essere soggetti a misure idonee che hanno come obiettivo la sicurezza della ...

Premi di risultato e welfare aziendale : chiarimenti su Certificazioni uniche tardive e nuove misure di favore : Teleborsa, - Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 10% sui Premi di risultato ricevuti, inviano ...

Boeing colpita da virus Wannacry - verifiche su software aerei. 'Attivate contromisure' : La compagnia che produce aerei è stata colpita dal virus Wannacry , il ransomware che ha infettato migliaia di sistemi operativi lo scorso maggio in 150 Paesi del mondo - tra i quali l'Italia - e che ...

Maltrattamenti su disabili - 15 misure cautelari : coinvolto anche un religioso : Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Nas nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, in un'inchiesta su 'ripetuti e violenti Maltrattamenti' su ...

Contromossa cinese ai dazi di Trump - pronte misure anti-Usa da 3 miliardi. Borse asiatiche a picco : La Cina risponde agli Usa mettendo nel mirino 128 prodotti americani per un totale di 3 miliardi di dollari nel caso non maturi un accordo con Washington dopo l'annuncio fatto dal presidente Donald Trump sui nuovi dazi che colpiscono l'import di beni cinesi.Il ministero del Commercio di Pechino, auspicando un passo indietro degli Usa per evitare di colpire "seriamente" i rapporti bilaterali e l'interscambio globale, ha spiegato in una nota che ...

L'Ue prepara contromisure ai dazi Usa : nel mirino anche Harley e Levi's : BRUXELLES - Tra gli annunci degli uni e le minacce degli altri, l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno affrontando in queste ore un nuova crisi politica, che potrebbe sfociare in una pericolosa ...