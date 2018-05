Le Iene 2018 | anticipazioni puntata del 3 maggio | Pupo fuma marijuana

Ascolti tv 29 aprile 2018 : vince Che tempo che fa - stabili The Wall e Le Iene : Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa, The Wall e Le Iene visti da… Resi noti i dati con gli Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, a vedere Che tempo che fa sono stati in media 4 milioni 145 mila telespettatori […] L'articolo Ascolti tv 29 aprile 2018: vince Che tempo che fa, stabili The Wall e Le Iene provIene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 29 aprile 2018. Che Tempo che Fa 18.2%-13.1% - The Wall 10.2% - Le Iene 10.9% : Che Tempo che Fa - Matteo Renzi Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.145.000 spettatori pari al 18.2% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.962.000 spettatori (13.1%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.147.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.674.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.354.000 spettatori (6.1%). Su Italia ...

Le Iene Show del 29 aprile 2018 : anticipazioni - presunti lavoratori in nero da Fico : Il programma può essere seguito in live streaming con pc, tablet, smartphone su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni 29 aprile Nel servizio «Roberto Fico: auto blu e colf in nero?» di ...

Squash - Campionati Europei a squadre 2018 : l’Italia femminile ottIene la promozione in seconda divisione : La capitale lettone Riga ha ospitato la terza divisione dei Campionati Europei a squadre di Squash 2018, dove l’Italia era presente con la compagine femminile. Condotta dall’allenatore Timothy Simpson, la nazionale italiana era formata da Monica Menegozzi, Petra Paunonen, Cristina Tartarone e Lily Taylor-French. Inserita nel girone A, l’Italia ha iniziato il proprio percorso dominando per 3-0 l’Estonia, ripetendosi poi ...

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Cremona supera Brescia e tIene vive le speranze di playoff. Decide Travis DIener! : La 28esima giornata di Serie A si è aperta con un pirotecnico 88-86 con cui la Vanoli Cremona ha battuto la Germani Brescia. Un successo a dir poco fondamentale per la squadra di casa, che in questo modo tiene vive le speranze di playoff, agganciando il gruppo a 28 punti composto da Varese, Cantù e Virtus Bologna. Una partita vissuta sul filo dell’equilibrio e risolta soltanto a 18″ dalla fine da un tiro di Travis Diener. Cremona è ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Video - la sexy doccia di Alberto Tarzan intrattIene il pubblico : GRANDE FRATELLO 2018, ancora tensioni nella Casa. Tutti contro Danilo Aquino e Veronica Satti sbotta: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è?"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Alessia Prete svIene al Grande Fratello 2018 : malore per la concorrente : Alessia Prete si è sentita male al Grande Fratello 2018, un bello spavento per chi seguiva la diretta da casa come per tutti gli altri concorrenti. Il malore di Alessia ha preoccupato tutti, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave e la ragazza non ha dovuto abbandonare il gioco, questo è giusto dirlo e chiarirlo sin da subito; siamo rimasti con il fiato sospeso fino a quando Alessia non è ricomparsa in Casa, in tutto il suo splendore ...

Minacce a Heather Parisi : ad Amici 2018 intervIene anche la mamma di Biondo! : La lettera della mamma di Biondo è un altro importante tassello che si va ad aggiungere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ad Amici 2018: il rapper è stato al centro delle critiche di due giudici in particolare - Heather Parisi ed Ermal Meta - e questo ha fatto storcere il naso ad alcune sue fan; la situazione è però degenerata quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Heather Parisi ha espresso ...

Amici 2018 - la produzione intervIene sul caso Heather Parisi-Biondo : Lo scontro di Biondo e Heather Parisi non potrebbe avere mai fine, anche dopo il comunicato di Amici 2018 rilasciato dalla Fascino PGT. Al giudice non piace nemmeno un po' il rapper e, ogni volta che ne ha occasione, glielo ripete senza problemi: Biondo, ormai, sa bene che non potrà mai colpirla e, nell'ultima puntata, ha fatto - secondo la Parisi - un errore madornale... usare l'auto-tune per correggere l'intonazione! Un altro pretesto ...

Espulsioni a non finire al GF 2018 : comportamento inaccettabile - intervIene anche Barbara D'Urso : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

Ascolti TV | Giovedì 26 aprile 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate 2 parte dal 17.4%. The Voice 8.8% - Le Iene 9.2%. Floppa la Ferilli su Rai 3 (3.9%) : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 - Claudio Gioè e Anna Foglietta Su Rai1 la prima puntata de La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 17.4% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione nel 2016). Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 1.928.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su ...

Le Iene – Ventunesima puntata del 26 aprile 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel giovedì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì, da stasera al giovedì per non sovrapporsi alle semifinali di Champions League. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo […] L'articolo Le Iene – Ventunesima puntata del 26 aprile 2018 – Con Ilary Blasi, Teo ...

Grande Fratello 2018 - la produzione intervIene sullo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame : L'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame che ha portato i due ai limiti di un'aggressione fisica si è conclusa con un richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.