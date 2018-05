‘Le donne? Solo dei pezzi di carne’ : la storia di Izzo - ‘l’Angelo del male’ : Nel 1976 Angelo Izzo , ricco rampollo pariolino, viene condannato all'ergastolo per aver stuprato e torturato Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, che morì per le sevizie. Dopo quasi trent'anni e un percorso che sembra averlo riabilitato, il mostro del Circeo esce dal carcere. E uccide di nuovo.Continua a leggere

‘Legami con l’Isis’ - donne e bambine irachene abbandonate nei campi profughi : La guerra contro lo Stato islamico sarà pure finita ma la sofferenza dei civili iracheni no. Una ricerca condotta da Amnesty International in otto campi profughi delle province di Ninive e Salah al-Din ha rivelato che donne e bambine sospettate di legami col gruppo terrorista non ricevono aiuti umanitari, non possono tornare a casa e subiscono sfruttamento e violenza sessuale. Una vera e propria punizione collettiva nei confronti di persone che ...