Le campagne sono rimaste senza zucchero Così l' Europa ci ha messo ko

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Montagne didividono Francia e Germania dall'Italia. I due Paesi che dettano regole di comportamento economico su tutto stanno anche brigando per ridurre, e forse cancellare, la coltivazione della barbabietola in Italia. L'asse Parigi-Berlino funziona alla grande dopo che, il 30 settembre scorso, il regime delle quote produttive fissato da Bruxelles è stato eliminato come esito finale della riforma varata nel 2006. C'erano una volta le quote latte, e parallelamente vigevano le quote. Ma con l'abolizione dei tetti produttivi che per anni hanno armonizzato le colture nei Paesi dell'Unione europea, Francia e Germania hanno spinto sull'acceleratore, facilitati anche dal clima che a nord delle Alpi è più favorevole per questa pianta e ne moltiplica le rese.a fine anno lofranco-tedesco ha fatto segnare una crescita del 20 per cento rispetto all'anno ...