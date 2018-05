Le 10 attrici da non perdere al cinema a maggio

Le 10 attrici da non perdere al cinema questo mese : Il mese di aprile è ricco di uscite cinematografiche. E tra i buoni motivi per non perdere alcuni film, c’è una trama che valorizza talento e fascino femminile. Tante le attrici che meritano di essere conosciute o si ha il piacere di rivedere sul grande schermo. Come: Emily Blunt in A Quiet Place – Un posto tranquillo di John Krasinski (uscita 5 aprile) È Evelyn, donna che si sposta con il marito e i figli in una fattoria… purtroppo ...