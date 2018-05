Lavoro : Renzi - Jobs Act ha aiutato Paese : Roma, 2 mg. (AdnKronos) – “Oggi sono usciti i dati Istat: la disoccupazione giovanile continua a scendere e adesso siamo al 31,7%. Ricordo solo che quando abbiamo iniziato a governare la disoccupazione giovanile era oltre il 44%. Mai accontentarsi. Ma a chi pensa che si debba mettere in discussione il Jobs Act rispondo che sarebbe assurdo, visti i risultati. Ognuno ha diritto alle proprie idee, ma questi numeri parlano chiaro: il ...

Pd : torna Renzi (in tv) - pontieri al Lavoro su Direzione/Adnkronos : Roma, 27 apr. (Adnkronos) – torna Matteo Renzi. Domenica sera sarà ospite di Fabio Fazio in diretta su Rai Uno. L’ex-segretario, dopo un periodo lontano dai riflettori, dirà la sua in vista della Direzione del 3 maggio. E non sarà un intervento non condizionante. Allo stato, nel Pd le posizioni restano cristallizzate tra il fronte Renziano fermo sul no ai 5 Stelle e i ‘dialoganti’ che spingono per aprire un confronto. ...

Pd : torna Renzi (in tv) - pontieri al Lavoro su Direzione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Dice Rosato: “Ci sono due precondizioni” nel confronto con i 5 Stelle, “la prima è quella che loro considerino chiuso il dialogo con la Lega e la seconda è che considerino la stagione delle riforme del Pd un elemento positivo per questo Paese. Se ciò non fosse per noi non sarebbe possibile fare un governo con chi considera quei 5 anni” in modo negativo e “vuole smontare le cose fatte dal ...

Serie A Sassuolo - ancora Lavoro differenziato per Matri : Sassuolo - Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida di domenica in casa contro la Spal, derby che mette in palio punti pesanti per la salvezza. Sul ...

[Il reportage] "Abbiamo risolto 1200 crisi aziendali e salvato 278 mila posti di Lavoro". Renzi tra orgoglio - rimpianti e promesse : Può darsi che "Un mondo migliore" di Vasco Rossi, per quanto ripetuta in molte tappe della campagna, non sia né l'uno né l'altro. E però è quello che immaginano e inseguono il Pd e la sua squadra, ...

DIRETTA Elezioni 2018 - il confronto. Di Maio a Porta a Porta : 'Il Jobs Act va abolito. Abbasseremo il costo del Lavoro'. Prima Renzi - a ... : Votare per noi serve per fermare la destra e dare una prospettiva ai giovani' 22:37 Di Maio: 'I nostri ministri coltivano un'idea di economia espansiva. Per noi è il momento di utilizzare risorse ...

Fisco - scontro tra Bonino e Renzi : “Per ridurre le tasse sul Lavoro reintrodurre l’Imu”. “Non sta né in cielo né in terra” : Matteo Renzi e l’alleata Emma Bonino si spaccano sul Fisco. La leader di +Europa, intervistata da Radio24, ha confermato quanto messo nero su bianco da settimane nel programma della sua lista: per finanziare la riduzione delle tasse sul lavoro e aumentare gli investimenti in ricerca occorre reintrodurre l’imposta sulla prima casa. E abolire l’aliquota Iva del 10% – in vigore per esempio su concerti, spettacoli teatrali, ...

Sicurezza : Renzi - Lavoro fatto per comparto non può finire qui : Roma, 27 feb, (AdnKronos) – “Noi di centrosinistra siamo sempre visti come meno credibili” sul versante Sicurezza “ma la storia ci racconta che non è così” infatti “siamo stati noi a fare il più grande investimento nel comparto della Sicurezza di sempre”, questa è la differenza ” tra chi le cose le dice e chi le cosa le fa”. Lo ha detto Matteo Renzi al seminario sulla Sicurezza al Pd con i ...

Serie A Bologna - Lavoro differenziato per Verdi : Bologna - Allenamentto mattutino per il Bologna , a porte chiuse, per il Bologna, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa . Sul terreno sintetico di Casteldebole, il programma ...