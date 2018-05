Lavoro | occupati in Italia al top dal 2008 ma mercato trainato solo dagli uomini

Trapani : Cgil - emergenza Lavoro con 36 mila disoccupati : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E’ emergenza occupazione in provincia di Trapani con 36 mila cittadini disoccupati". E' l'allarme lanciato dalla Cgil di Trapani per "l’inarrestabile crisi occupazionale che nel trapanese continua a crescere di anno in anno". Secondo i dati Istat, estratti ad aprile 2

Siria - Di Maio : siamo preoccupati - accelerare Lavoro diplomazia : Roma, 14 apr. , askanews, - "siamo preoccupati per quel che sta accadendo e riteniamo che in Siria occorra accelerare con urgenza il lavoro della diplomazia, incrementando i canali si assistenza ...

Lavoro - Istat : a febbraio +19mila occupati in un mese : Roma, 4 apr. , askanews, A febbraio 2018 la stima degli occupati cresce dello 0,1% , pari a +19 mila rispetto a gennaio, . Il tasso di occupazione rimane stabile al 58%. E' la stima provvisoria dell'...

Lavoro - Istat : a febbraio +19mila occupati in un mese : Roma, 4 apr. , askanews, - A febbraio 2018 la stima degli occupati cresce dello 0,1% , pari a +19 mila rispetto a gennaio, . Il tasso di occupazione rimane stabile al 58%. E' la stima provvisoria dell'...

Il 60% dei giovani disoccupati non vuole spostarsi per trovare Lavoro : I giovani italiani tra i 24 e i 34 anni difficilmente si sposterebbero all'estero o in diverse aree del Paese per cercare lavoro: secondo i dati Eurostat l'Italia si colloca al sesto posto nell'Ue insieme alla Polonia, dietro a Malta (73%), all'Olanda (69%), a Cipro (68%), alla Romania (63%) e alla Danimarca (62%), contro una media Ue del 50%.Continua a leggere

Lavoro - il 60% dei giovani disoccupati italiani non vuole trasferirsi per trovarlo : Non hanno Lavoro, ma non sono nemmeno disposti a trasferirsi per averlo, né in Italia né all’estero. Vale per il 60% dei giovani disoccupati del nostro Paese tra i 20 e i 34 anni, come emerge da un’indagine Eurostat, che rileva anche la tendenza nei paesi Ue. Dove in media, il 50% delle persone comprese in questa fascia d’età non è disposta a spostarsi per trovare un Lavoro (per contro, il 50% si sposterebbe: il 21% ...

In Italia il 60% dei giovani disoccupati non vuole traslocare per Lavoro : Da una ricerca Eurostat emerge che sei disoccupati su dieci in Italia tra 20 e 34 anni non sono disposti a cambiare città pur di trovare un lavoro

In Italia il 60% dei giovani disoccupati non vuole traslocare per Lavoro : Ragazzo in viaggio traslocare per lavoro? In Italia il 60% dei disoccupati tra 20 e 34 anni dice no. Lo rivela uno studio di Eurostat, l’istituto di statistica comunitario. Secondo l’analisi, basata su dati del 2016, l’Italia è il sesto paese per immobilismo dei giovani che cercano lavoro. I più statici sono i maltesi. Seguono poi Olanda, Cipro, Romania e Danimarca. Successivamente, l’Italia. Dall’altra parte della ...

Il 60% dei giovani disoccupati non vuole cambiare città per un posto di Lavoro : La fotografia della mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni scattata in base ai dati del 2016

Lavoro - Confesercenti lancia l'allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro : in Lombardia 4 - 4 mln di occupati : Milano, 20 mar. (AdnKronos) - La Lombardia nel 2017 conta 4 milioni e 399mila lavoratori, pari a un quinto del totale italiano, e sale sul podio delle regioni italiane con il più alto tasso di occupati in rapporto alla forza Lavoro. La regione, con il 67,3%, si classifica terza dopo il Trentino Alto

Lavoro - aumentano gli occupati in situazione di disagio : Teleborsa, - Sono ancora dati poco incoraggianti quelli che fanno il punto sul mondo e sulle condizioni del Lavoro in Italia. Peggiora in Italia la qualità dell'occupazione, che nell'ultimo periodo ...