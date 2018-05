Lavoro - non c'è crisi per tatuatori e giardinieri. Ma calano artigiani : Imprese di pulizia, tatuatori, giardinieri, agenzie per il disbrigo delle pratiche, meccanici industriali, sarti per cerimonie, panettieri e pasticceri. Questi alcuni dei mestieri artigiani che, a ...

«Chi non investe in sicurezza sul Lavoro è complice di una strage» - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

'Chi non investe in sicurezza sul Lavoro è complice di una strage' - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

'Chi non investe in sicurezza sul Lavoro è complice di una strage' - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

Primo maggio - rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ “Nostro Lavoro non riconosciuto come tale” : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:00:00 GMT)

1° maggio - la protesta non si ferma : "Festeggiamo un Lavoro che non c'è" : ... abbiamo visto una città fredda e indifferente alla nostra vertenza, abbiamo visto gli occhi dei nostri figli chiederci quello che non potevamo più darli, abbiamo visto la politica tutta, regione, ...

Primo maggio : nel 21esimo secolo non si può morire sul Lavoro : Il segretario è entrato poi in alcuni temi classici del mondo del lavoro come la retribuzione, i tempi e la precarietà. "L'innovazione è al servizio dell'uomo e non della crescita a ogni costo ...

Camusso : Paese non merita voto in autunno. E con Barbagallo e Furlan chiede più sicurezza sul Lavoro : "Nonostante tanta tecnologia, non la si usa per creare le condizioni di sicurezza" spiega la segretaria della Cgil. Barbagallo: "siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 perchè si mette al primo posto il profitto" , Furlan: servono più investimenti, prevenzione e controlli

Articolo 18 ma non solo - nuovi diritti per un Lavoro che cambia : Il Primo maggio di quest'anno cade in un momento molto negativo per la difesa dei lavoratori. Le trasformazioni economiche e produttive e le sciagurate scelte politiche degli ultimi anni hanno privato un'intera generazione delle protezioni, dei diritti e delle condizioni che contribuivano a determinare la sicurezza e la dignità del lavoro. A questa situazione di profonda precarietà e insicurezza non si può rispondere ...

Primo maggio - sindacati in piazza a Prato. Gentiloni 'Pensiamo al Lavoro che non c è e alla sua dignità' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, partono da piazza Mercatale per ...

Come salvare la democrazia - quando il Lavoro non c'è : Il modello politico della democrazia occidentale, cresciuto a fianco e poi all'interno dell'economia capitalistica, è rotto. La prima prova a sostegno di questa tesi è sicuramente Donald Trump, ma ce ...

Come salvare la democrazia - quando il Lavoro non c’è : La disoccupazione globale ha raggiunto livelli altissimi. Per correre ai ripari potrebbe essere utile il reddito di base universale, che permette a chi non ha un lavoro di acquistare prodotti e servizi. Leggi

Roma - i giovani e il Lavoro che non c'è Ma la capitale può creare il suo futuro : C'era una volta la Festa del lavoro, storico momento di partecipazione, a celebrazione di battaglie sociali e diritti conquistati. Del primo maggio che fu è oggi rimasto il concerto: momento sano di ...

Questo Primo maggio non si presenta con i colori di una festa. Accendiamo un faro sul Lavoro : La ripresa a macchia di leopardo. Ampi strati del paese in difficoltà con 4,5 milioni di persone che vivono sotto la soglia della povertà e 3 milioni di Neet. Il Sud che affonda. Tutti questi elementi danno un nuovo protagonismo al 1 maggio Festa del lavoro. Ma quale lavoro? Quello che manca? Quello che c'è e per il quale non abbiamo personale formato?L'esperienza dell'alternanza scuola lavoro può essere un ottimo ...