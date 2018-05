Lavoro | news 2 5 Concorsi | bandi Università e Istruzione

Inter news - Ausilio al Lavoro per il riscatto di Rafinha : Il ds nerazzurro punta a ridurre a 20 milioni i 35 inizialmente fissati dal Barcellona per l'acquisto di un jolly sempre più prezioso per Spalletti

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiusa per la festa del Lavoro (1 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resta chiusa per la festa del lavoro. Solo Londra rimarrà aperta insieme a Wall Street, ma non sono previsti dati macroeconomici rilevanti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 03:51:00 GMT)