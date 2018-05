Lavoro | Istat | in Italia l' occupazione al livello più alto dal 2008

Lavoro : Istat - occupazione sale ma squilibrio di genere e territorio resta forte : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Nel 2017 il tasso di occupazione per le persone tra i 20 e i 64 anni sale al 62,3%, ma lo squilibrio di genere a sfavore delle donne si conferma forte (72,3% gli uomini occupati, 52,5% le donne), così come il divario territoriale tra Centro-nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%, rispettivamente). E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dall’ Istat nel rapporto ‘Noi Italia 2018’.La distanza ...

Lavoro : Istat - occupazione sale ma squilibrio di genere e territorio resta forte (2) : (AdnKronos) – Il Lavoro sommerso continua a incidere in misura rilevante a livello nazionale, coinvolgendo nel 2015 il 13,5% degli occupati. Il fenomeno è presente in particolare nel Mezzogiorno, dove quasi un quinto degli occupati è non regolare (19,3%, con un massimo del 23,2% in Calabria). Tra il 2000 e il 2015 il peso dell’occupazione non regolare si è ridotto in tutte le ripartizioni tranne che nel Nord-est (che presenta ...