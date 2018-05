Lavoro | cresce l' occupazione nelle piccole imprese ma pesa incertezza politica

Il Lavoro fa festa : anche a marzo cresce il numero degli occupati : Ancora un dato positivo dal mercato del lavoro. Secondo i dati Istat anche a marzo la stima degli occupati continua a crescere rispetto al mese precedente , +0,3 per cento su febbraio pari a 62 mila ...

Lavoro : Cna - a marzo cresce occupazione in artigianato - ritmo rallenta : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Continua la crescita dell’occupazione nell’artigianato e nella micro e piccola impresa anche a marzo. Ma a un ritmo più lento dei primi due mesi dell’anno. Un risultato che sconta anche il clima d’incertezza politica”. Lo rileva l’Osservatorio Lavoro della Cna che monitora mensilmente l’andamento dell’occupazione (in un campione di circa 20mila imprese ...

Cresce l'occupazione in Bergamasca Ecco la classifica del Lavoro nei Comuni : Una situazione non troppo mossa quella delle imprese nel primo trimestre 2018 che si chiude con 94.911 attività registrate in provincia di Bergamo, ma buone notizie sul fronte dell'occupazione, ...

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Lavoro : cresce occupazione femminile in Fvg - 58 - 4% nel 2017 - Udine 20 : Al contempo permangono, seppur attenuate, alcune criticità legate al percorso storico compiuto dalle donne nel mondo del Lavoro: le differenze salariali, la bassa percentuale di dirigenti nell'ambito ...

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su Lavoro e pensioni o Paese non cresce (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “I nostri salari e le nostre pensioni - ha rimarcato Barbagallo - sono tra i più bassi in Europa, mentre il peso della tassazione è tra i più alti. Ecco perché il Paese non cresce. C’è, ovviamente, bisogno di investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e i

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su Lavoro e pensioni o Paese non cresce : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) - “La stagione della moderazione salariale è finita. Abbiamo venti anni da recuperare: e solo adeguati incrementi retributivi possono dare impulso ai consumi e alla ripresa”. È quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uiltucs, Bruno Boco, presentando il “Libro B

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su Lavoro e pensioni o Paese non cresce (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘I nostri salari e le nostre pensioni – ha rimarcato Barbagallo – sono tra i più bassi in Europa, mentre il peso della tassazione è tra i più alti. Ecco perché il Paese non cresce. C’è, ovviamente, bisogno di investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e immateriali. Ma è anche indispensabile – ha concluso Barbagallo – continuare a sottoscrivere i rinnovi ...

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su Lavoro e pensioni o Paese non cresce (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘I nostri salari e le nostre pensioni – ha rimarcato Barbagallo – sono tra i più bassi in Europa, mentre il peso della tassazione è tra i più alti. Ecco perché il Paese non cresce. C’è, ovviamente, bisogno di investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e immateriali. Ma è anche indispensabile – ha concluso Barbagallo – continuare a sottoscrivere i rinnovi ...

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su Lavoro e pensioni o Paese non cresce : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – ‘La stagione della moderazione salariale è finita. Abbiamo venti anni da recuperare: e solo adeguati incrementi retributivi possono dare impulso ai consumi e alla ripresa”. è quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uiltucs, Bruno Boco, presentando il ‘Libro Bianco sul lavoro nella società del Terziario”, in occasione dell’XI Congresso nazionale della Uiltucs che si ...

Tornano a crescere le vittime sul Lavoro : Dal 2000 al 2016 si erano dimezzate, l’anno scorso hanno ripreso ad aumentare Una su dieci è un immigrato. A pesare è il maggior impiego di lavoratori over 60

Tornano a crescere le vittime sul Lavoro Il 12% in più nei primi tre mesi dell’anno : Una strage infinita. Una strage che come certificano i dati dell’Inail dopo molti anni di discesa sono tornati ad aumentare in modo evidente. Gli infortuni mortali dal 2000 al 2016 si erano dimezzati; nel 2017 e in questo scorcio di 2018 sono tornati a crescere. Nel 2017 le denunce all’Inail di «infortunio sul lavoro con esito mortale» sono state i...

Lavoro : cresce l'occupazione ma non tiene il passo del PIL. Boom di contratti a termine : 20 marzo 2018 - , Teleborsa, Sono ancora dati in chiaroscuro quelli che fanno il punto sul mondo del Lavoro in Italia . Buone notizie per l'economia italiana, mentre il Lavoro, in lieve crescita, rincorre a fatica il Pil , senza ancora riuscire a tenere il passo. Boom , DI CUI C'E' POCO DA VANTARSI, DEI contratti A termine Come sempre, il ...

Lavoro - l'occupazione continua a crescere ma meno del PIL : Teleborsa, - Il mercato del Lavoro in Italia mostra un trend in miglioramento anche se ad un passo più lento rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'ultima indagine trimestrale dell' Istat sull'...