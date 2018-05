Latitante arrestato alla frontiera

'Passo di salto' - arrestato Latitante : È durata solo 2 mesi la latitanza di Paolo Cara, di 29 anni, di San Luca. L'uomo, infatti, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bianco a Brennero , Bolzano, mentre tentava di tornare ...

Vibo Valentia - arrestato Latitante della cosca Pesce : Un nuovo colpo per una delle famiglie più potenti della Calabria. I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco ...

GIUSEPPE PELLE - ‘NDRANGHETA : ARRESTATO BOSS Latitante/ Ultime notizie - pm : “più risorse per lotta mafie” : 'Ndrangheta, ARRESTATO BOSS LATITANTE GIUSEPPE PELLE. Le Ultime notizie: operazione della Squadra mobile di Reggio Calabria. Gli intrecci con la politica del figlio di 'Ntoni Gambazza(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:20:00 GMT)

'Ndrangheta : arrestato il boss Pelle. Latitante dal 2016 era nascosto in una zona impervia del Reggino : Il boss Latitante Giuseppe Pelle, considerato capo strategico e membro dei vertici della 'Ndrangheta, è stato arrestato dalla polizia in un blitz scattato nella notte a Condofuri, in provincia di ...

