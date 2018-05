L’allarme del Sis 118 | “Ambulanze senza medici e infermieri Situazione più grave al nord”

Giappone - il Governo lancia L’allarme : “L’eruzione del Monte Fuji potrebbe paralizzare Tokyo” : Una possibile eruzione del Monte Fuji, il vulcano Giapponese di oltre 3700 metri, sarebbe causa di una paralisi totale per Tokyo. Lo scrive un rapporto governativo analizzato dall’agenzia di stampa “Kyodo”.-- Il Monte Fuji, la vetta più alta e icona del paese orientale, è a circa cento chilometri dalla capitale. La sua ultima eruzione risale al 1707 e nonostante sia sempre considerato in attività al momento non ci sono segnali di particolare ...

Allerta Meteo - Festa del Lavoro da incubo in Sardegna : rischio estremo in tutta l’isola - scatta L’allarme ALLUVIONE : 1/4 ...

Milan - situazione critica : Fassone lancia L’allarme per il futuro del club : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato della situazione rossonera subito dopo il confronto con l’Uefa in chiave fairplay finanziario. Ebbene, la situazione del club non è idilliaca ed arriveranno sanzioni contro la società. Ecco quanto rivelato da Fassone: “E’ la terza volta che incontriamo questa commissione, abbiamo dato un aggiornamento su come è andata questa stagione dal punto di vista economico-finanziario, che è ...

L’allarme del Fmi : “L’Italia deve risanare i conti pubblici e alzare le tasse su case e consumi” : Per il Fondo Monetario Internazionale, l'Italia dovrebbe prioritariamente porre in essere azioni per risanare i conti pubblici. Fmi, nel suo ultimo Fiscal Monitor, propone "il taglio della spesa primaria corrente, ll sostegno alle fasce più deboli, l'aumento degli investimenti e la riduzione del carico fiscale sul lavoro, con un ampliamento della base imponibile e uno spostamento verso la tassazione delle ricchezze e degli immobili e dei ...

Salame di cioccolato con piccoli pezzi di gomma - Ministero della Salute lancia L’allarme : Il provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è possibile la presenza di piccoli frammenti di gomma in un lotto di Salame di cioccolato a marchio Bocon.Continua a leggere

Antartide - L’allarme degli esperti : “Il ghiaccio subacqueo si scioglie più del previsto” : Antartide, l’allarme degli esperti: “Il ghiaccio subacqueo si scioglie più del previsto” Finora la situazione del Continente Bianco era considerata “relativamente stabile”, ma presto potrebbe superare la Groenlandia come principale fonte di innalzamento del livello dei mari Continua a leggere

“Gli airbag sono pericolosi”. L’allarme della casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...

Vongole veraci contaminate con un batterio pericoloso - Ministero della Salute lancia L’allarme : Richiamo volontario e precauzionale per rischio microbiologico. Potrebbero contenere il pericoloso batterio Escherichia Coli "oltre i limiti di legge".Continua a leggere

Infortunio Hamsik - il calciatore del Napoli lancia L’allarme : Infortunio Hamsik – Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello con la Juventus ma a tenere banco sono le condizioni di Hamsik: “Il mio Infortunio? Le sensazioni non suono buonissime, ma ne sapremo di più tra qualche giorno quando tornerò a Napoli per degli esami più approfonditi”, così Marek Hamsik ai microfoni del portale Pravda.sk, a margine della premiazione come miglior giocatore slovacco 2018. “Scudetto? ...

Colpo di coda dell’inverno : brusco abbassamento delle temperature - scatta L’allarme gelo : Il Colpo di coda dell’inverno con il brusco abbassamento delle temperature fa scattare nelle campagne l’allarme gelo sulla fioritura di mandorli, susini, peschi e albicocchi per la perdita dei prossimi raccolti, dopo un anno di lavoro. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla nuova ondata di neve e gelo dalla Russia sulla Penisola alla vigilia della primavera. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero a rischio – ...

Rigopiano - indagata la funzionaria della Prefettura che ignorò L’allarme : “La mamma degli imbecilli è sempre incinta” : ignorò l’allarme lanciato da Quintino Marcella bollando la notizia del crollo dell’hotel Rigopiano come una notizia falsa. La funzionaria della Prefettura di Pescara, Daniela Acquaviva, rimasta fino a questo momento fuori dall’inchiesta è stata iscritta nel registro degli indagati. Per la tragedia dell’albergo di Farindola, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una valanga provocando 29 morti, sono state iscritte in due ...

Clima - L’allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

Aereo caduto in Nepal - gli ultimi istanti e L’allarme della torre : «State atterrando sulla pista errata» : Quattro persone coinvolte, continui cambi di programma, incomprensioni: ecco la trascrizione delle conversazioni dell’Aereo caduto allo scalo di Katmandu

Aereo perde il contatto radio - scatta L’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Un velivolo egiziano in volo da Parigi (Francia) ad Almaza (Egitto) questa mattina ha fatto scattare l’allarme di “scramble“, Aereo non identificato, a seguito di un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio Aereo nazionale. Due caccia F-2000A Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo: hanno intercettato il velivolo egiziano sopra i cieli ...