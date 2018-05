La voce della Politica Policoro Pragmatica su parcheggi a mare senza spesa

La voce della Politica FD - SP154 Tursi - Colobraro : un'altra dimenticata! : La strada di collegamento che da Tursi porta a Colobraro messa come le altre della nostra regione, e pure peggio. Che collega i due centri del Sinni da sempre. E se è vero che con la costruzione della ...

La voce della Politica Basilicata. Primo Maggio - presentato oggi il programma della giornata : ... un tema che in Basilicata si carica di un significato particolare alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno funestato il mondo del lavoro lucano, con la morte di due giovani lavoratori: ...

La voce della Politica Elzioni rsu 2018. Cobas ancora primo in diverse scuole - ecco dove : Nei giorni 17-18-19 aprile 2018, si sono tenute le elezioni per la RSU d'Istituto; per la terza volta consecutiva il sindacato Cobas Scuola si conferma primo all'IPSEOA di Castrovillari, con la RSU ...

“Lui…”. Fabrizio Corona – Silvia Provvedi - tutta la verità. Sulla rottura della coppia adesso interviene una voce autorevole. I dubbi a questo punto sono davvero pochi e Belen… : Chi ci capisce è bravo. Sì perché la storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si arricchisce di un nuovo particolare. E in mezzo, neanche a dirlo, ci finisce Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) adesso fa luce il settimanale Chi, sempre ...

La voce della Politica Federation day - giornata pèer il rinnovo statuti delle Federazioni Regionali : Federation day, una giornata all'insegna dei valori e dello sviluppo per le comunità e i territori, e dedicata al rinnovo degli organi e degli statuti delle Federazioni Regionali di Confcooperative ...

La voce della Politica Documento unico dei sindacati Cgil Cisl Uil sulla sicurezza : Non solo la cronaca, ma anche i dati ufficiali , ultimo rapporto Inail del dic. 2017, ci parlano di un aumento in Basilicata del numero di infortuni denunciati: + 3,38% rispetto all'anno precedente , ...

Diego Abatantuono voce di Earth / Il film nelle sale per la Giornata della Terra : "La mia svolta ecologista" : Diego Abatantuono voce di Earth, il film nelle sale per la Giornata della Terra. Il noto attore sottolinea il motivo per il quale ha deciso una svolta ecologista nella sua vita personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:59:00 GMT)

La voce della Politica Melfi ha un nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia - l'Avv. A.Pagliuca : Siamo convinti che le giovani energie debbano essere messe al centro dell'attività Politica considerata nel suo complesso, anche quale militanza. La passione e la dedizione con le quali Alessandro è ...

Maria By Callas : la vera voce della diva oltre la leggenda : Maria Callas con Pierpaolo Pasolini (Foto LaPresse Torino/Archivio storico) Come si può immortalare un personaggio leggendario, raccontarne le angosce, i turbamenti, le altalene emotive e i picchi creativi? Facile, non si può. Bisogna arrendersi, accettarne tutta l’inafferrabilità, raccontarne le sfumature, restituire i suoi non detti. Così Tom Wolf è riuscito di portare sullo schermo, in versione documentario, l’ugola più famosa del mondo e ...

Salute : dall’erisimo alla mirra - l’atlante delle erbe amiche della voce : C’è un tesoro prezioso per la voce. E’ un tesoro verde e talvolta basta guardare all’altezza dei piedi per scovarlo, magari a pochi metri da una strada di città. Come l’erisimo, erba spontanea officinale che per le sue proprietà si è guadagnata l’appellativo di ‘erba dei cantanti‘. L’hanno intercettata anche a Milano gli esperti della Facoltà di scienze agrarie e alimentari dell’università ...

La voce della Politica Metapontino. Ugl - nuovi interrogativi su episodio Asso Fruit : "Sicurezza e legalità sono due valori imprescindibili che vanno tutelati e che sono la vera spinta verso un'economia sana che offrono i nostri paesi del Metapontino. L'Ugl è stata sempre a sostegno della solidarietà, schierata contro ogni forma di criminalità, impegnata nella diffusione della legalità, con ...

Le erbe amiche della voce : Ma cosa prevede il menu dei giorni degli spettacoli? 'Arrivare sul palco digiuni avverte la specialista non è vantaggioso. Ma alcuni snack come patatine, salatini o brioche danno un picco immediato ...

“È successo al funerale di mio padre”. Mari De Filippi choc. Amici - la conduttrice si lascia andare ad un racconto inedito e privatissimo della sua vita. Pubblico in silenzio assoluto e voce tremante per lei. La vicenda : Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo italiano. Si dice sempre che sia una a cui piace far parlare gli altri e che non ama intervenire direttamente durante i suoi programmi. Quando lo fa, però, è sempre una rivelazione e quel che dice resta impresso. È stato così anche stavolta. Tra un’esibizione e un’altra degli allievi di Amici 17, Maria De Filippi si è fermata a raccontare un aneddoto legato ...