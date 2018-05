La vitamina D potrebbe aiutare a combattere la malnutrizione grave

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) LaD, conosciuta anche come la “del sole”, è ben nota per i suoi effetti benefici sulla salute di ossa e muscoli e uno studio della Queen Mary University of London dello scorso anno ha scoperto che può anche proteggere da raffreddore e influenza. Ora una nuova ricerca dell’Università del Punjab (Pakistan) e della Queen Mary University of London ha svelato ulteriori benefici. Integratori ad alte dosi diD migliorano l’aumento di peso e lo sviluppo delle capacità di linguaggio e motorie nei bambini malnutriti. Javeria Saleem, autrice dello studio, ha dichiarato che questoessere un punto di svolta nella gestione della, che colpisce 20 milioni di bambini nel mondo. Lo studio è stato condotto in Pakistan, dove si stima che circa 1,4 milioni di bambini vivano con unae siano esposti ad un rischio maggiore di effetti ...